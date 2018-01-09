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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:58

Просмотров: 1860

Возможную причину обвала потолка в 5 микрорайоне Актау озвучили в жилищной инспекции

Влага, скопившаяся между бетонным перекрытием и листами ХДМ, покрывавшими потолок, могла стать причиной его обрушения. Об этом заявил Руслан Жукенов, руководитель городского отдела жилищной инспекции.

Фото автора
Специалисты городского отдела жилищной инспекции совместно с работниками ПКСП «Шанс» 5 микрорайона провели осмотр потолка в квартире и кровли.

Возможную причину обвала потолка в 5 микрорайоне Актау озвучили в жилищной инспекции


Возможную причину обвала потолка в 5 микрорайоне Актау озвучили в жилищной инспекции


Возможную причину обвала потолка в 5 микрорайоне Актау озвучили в жилищной инспекции


- На крыше стоит вода над этой квартирой после дождя. Если бы она бежала, то уже была бы вся в квартире. Вода всегда щель найдет. В результате проверки нами составлен акт осмотра, и на основании этого акта владелец сможет сделать техническую экспертизу. После чего подать в суд на ПКСК, если экспертиза докажет, что потолок обвалился вследствие протекания кровли. На сегодняшний день визуальный осмотр показывает, что бетон сухой, а вот влажность в квартире составляет 75%. Но это, к сожалению, проблема всех пятых этажей нашего города. Кровля тонкая, зимой она резко остывает от холода в то время, как в самой квартире тепло, и в результате образуется конденсат. Почему рекомендуют побелку, потому что происходит конвекция воздуха. Когда обшивают потолок ХДМ или устанавливают навесные потолки, то влага скапливается между ними и бетонным перекрытием. В итоге бетон от тяжести отпадает, - сказал Руслан Жукенов.

Председатель правления ПКСП «Шанс» 5 микрорайона Татьяна Важновец уверяет, что в 2015 году ремонт крыши был произведен, есть акт выполненных работ.

Возможную причину обвала потолка в 5 микрорайоне Актау озвучили в жилищной инспекции


- За три года от владельца квартиры не поступило ни одной заявки, что протекает кровля. В 2015 году был проведен текущий ремонт крыши, и три года гарантии дается подрядчиками. Если бы собственник квартиры своевременно подал заявку, то мы бы привлекли для ремонта подрядную организацию. Но причина тут совсем не в плохо сделанном ремонте кровли. Владельцы квартиры закрыли свой потолок ХДМ. К тому же наружные стенки у них обшиты утеплителем. В квартире повышенная влажность. Не зря же по проекту на потолках была предусмотрена побелка, для того чтобы потолок «дышал», не нужно его утеплять искусственными материалами. Соответственно и происходят такие случаи обвала потолка. Собственнику придется восстанавливать потолок в своей квартире за свой счет, - сказала Татьяна Важновец.

Возможную причину обвала потолка в 5 микрорайоне Актау озвучили в жилищной инспекции


Возможную причину обвала потолка в 5 микрорайоне Актау озвучили в жилищной инспекции


В ПКСП «Шанс» отметили, что на ремонт кровли одной квартиры уходит более 170 тысяч тенге.

Сумму за ремонт рухнувшей кровли хозяева квартиры надеются отсудить у ПКСК после проведения технической экспертизы.

Напомним, что инцидент произошел субботу, 6 января, в одной из квартир в 9 доме 5 микрорайона. Бетонные куски кровли обрушились, пока хозяева квартиры отдыхали.




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Комментарии ( 18 )

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  • ЁмоЁ
 Ёж (Посетители) Сегодня, 22:11
Пурга про влажность в хате. Работал изолировщиком года четыре. Там вода может прийти с любой стороны. Под рубероидом она не высыхает даже в жару. Зато воняет оченно сильно. Там пузыри видно, где на фото штымп какой-то по крыше лазает. Кто делал изоляцию? Специалисты из соседних республик под руководством Канакжаева Ж.Ж. ? Кто принимал работы? Всех в утиль!

Хозяину квартиры советую стоять на своем. Проходимцы должны оплатить расходы на ремонт хаты и по новой закатать крышу. Только Канакжаева туда больше близко не подпускайте!

Теперь по-любому нужно ждать тепла. Работа сезонная.
 
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Raiders (Посетители) Сегодня, 21:58
Да заделай опять и продай месным,а себе купи пониже.
 
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  • Швейк
  • Ёж
 Ян (Посетители) Сегодня, 21:43
Цитата: Швейк
А если снег?

Дружище снег у нас не существительное,но нарицательное lol вот и сейчас идёт и не ложится. Дождик у нас беда как максимум.
 
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  • Ян
  • ЁмоЁ
 Швейк (Посетители) Сегодня, 21:35
Ян,
Это если дождь. А если снег? Он налипнет и будет таять по всей крыше медленно и печально. Для жителей 5-го этажа dada
 
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  • Швейк
  • Ёж
 Ян (Посетители) Сегодня, 21:25
Швейк,
Будет достаточно минусового уклона в сторону ливнестоков. Не дорого и сердито.
 
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  • Бендэр
  • tolk
 schmidt.m (Посетители) Сегодня, 21:04
Крыша течет в хате. Не двигайте людям крышу господа.
 
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  • ЁмоЁ
  • molotOK
  • Ян
 Швейк (Посетители) Сегодня, 20:26
Короче, климат за 50 лет здесь так изменился, что нам на дорогах ливневка понадобилась. А над крышами надо возводить дополнительные коньковые козырьки, аналогично тем как сейчас ставят над подъездами. Тогда вода не будет стоять озёрами над верхними этажами, а стечёт на землю.
 
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  • тишка
  • ЁмоЁ
  • Mestnyi
  • Ёж
  • tolk
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 20:10
а я ничего другого не ожидал от ПКСК и от жилищной инспекции ))) все как всегда ) они белые и пушистые!!
 
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 Sir K (Посетители) Сегодня, 20:09
отличное название у ПКСК, "Шанс"! прям как казино!а насчёт крыш в пятом,все мои знакомые поголовно жалуются,как дождь,хоть вешайся
 
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 tim77712 (Посетители) Сегодня, 19:27
А на сколько лет эксплуатации рассчитаны эти дома не вечныеже они?! А вообще лучший дом это свой дом на земле и какой бы супер элитный многоквартирный дом не был бы это общага в прямом смысле слова живеш и зависиш от ПКСК или соседей!
 
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