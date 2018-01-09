Возможную причину обвала потолка в 5 микрорайоне Актау озвучили в жилищной инспекции

- На крыше стоит вода над этой квартирой после дождя. Если бы она бежала, то уже была бы вся в квартире. Вода всегда щель найдет. В результате проверки нами составлен акт осмотра, и на основании этого акта владелец сможет сделать техническую экспертизу. После чего подать в суд на ПКСК, если экспертиза докажет, что потолок обвалился вследствие протекания кровли. На сегодняшний день визуальный осмотр показывает, что бетон сухой, а вот влажность в квартире составляет 75%. Но это, к сожалению, проблема всех пятых этажей нашего города. Кровля тонкая, зимой она резко остывает от холода в то время, как в самой квартире тепло, и в результате образуется конденсат. Почему рекомендуют побелку, потому что происходит конвекция воздуха. Когда обшивают потолок ХДМ или устанавливают навесные потолки, то влага скапливается между ними и бетонным перекрытием. В итоге бетон от тяжести отпадает, - сказал Руслан Жукенов.
Председатель правления ПКСП «Шанс» 5 микрорайона Татьяна Важновец уверяет, что в 2015 году ремонт крыши был произведен, есть акт выполненных работ.
- За три года от владельца квартиры не поступило ни одной заявки, что протекает кровля. В 2015 году был проведен текущий ремонт крыши, и три года гарантии дается подрядчиками. Если бы собственник квартиры своевременно подал заявку, то мы бы привлекли для ремонта подрядную организацию. Но причина тут совсем не в плохо сделанном ремонте кровли. Владельцы квартиры закрыли свой потолок ХДМ. К тому же наружные стенки у них обшиты утеплителем. В квартире повышенная влажность. Не зря же по проекту на потолках была предусмотрена побелка, для того чтобы потолок «дышал», не нужно его утеплять искусственными материалами. Соответственно и происходят такие случаи обвала потолка. Собственнику придется восстанавливать потолок в своей квартире за свой счет, - сказала Татьяна Важновец.
В ПКСП «Шанс» отметили, что на ремонт кровли одной квартиры уходит более 170 тысяч тенге.
Сумму за ремонт рухнувшей кровли хозяева квартиры надеются отсудить у ПКСК после проведения технической экспертизы.
Напомним, что инцидент произошел субботу, 6 января, в одной из квартир в 9 доме 5 микрорайона. Бетонные куски кровли обрушились, пока хозяева квартиры отдыхали.