Рассылку о дезинфекции системы подачи воды назвали фейком

Как подчеркнули коммунальные службы Актау, информация не соответствует действительности.
- Все очистки систем подачи воды у нас идут строго по плану. Вода в эти дни не представляет опасности. Эта информация ложная, - отметили представители коммунальных служб.
Тем временем сообщение о дезинфекции воды получили жители Уральска. В ТОО «Батыс су арнасы» информацию также опровергли.
- Никогда при дезинфекции жидкий хлор не используется в таком количестве, чтобы представлять опасность здоровью и жизни людей. Информация ложная. Нам звонят горожане, мы всем объясняем, что никакой опасности вода 9-10 апреля и в другие дни не представляет, - отметили в ТОО «Батыс су арнасы».