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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 18:39

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Рассылку о дезинфекции системы подачи воды назвали фейком

В социальных сетях появились сообщения о заполнении системы подачи воды жидким хлором.

Фото 24sibinfo.ru
В сообщении призывают не пользоваться кранами и сливными системами унитаза. Употребление воды в названные дни, как заявляется в рассылке, якобы опасно для жизни. При этом в рассылке не указывается город, в котором должна пройти дезинфекция.

Рассылку о дезинфекции системы подачи воды назвали фейком


Как подчеркнули коммунальные службы Актау, информация не соответствует действительности.

- Все очистки систем подачи воды у нас идут строго по плану. Вода в эти дни не представляет опасности. Эта информация ложная, - отметили представители коммунальных служб.

Тем временем сообщение о дезинфекции воды получили жители Уральска. В ТОО «Батыс су арнасы» информацию также опровергли.

- Никогда при дезинфекции жидкий хлор не используется в таком количестве, чтобы представлять опасность здоровью и жизни людей. Информация ложная. Нам звонят горожане, мы всем объясняем, что никакой опасности вода 9-10 апреля и в другие дни не представляет, - отметили в ТОО «Батыс су арнасы».


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