Берик Изгалиев: Выделенных на ямочный ремонт в 2018 году денег хватит на два микрорайона

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Конкурс на определение компании-подрядчика завершен. Ямочный ремонт дорог внутри микрорайонов будет проводить ТОО «Самал-2003».



- В этом году из бюджета выделено 10 миллионов тенге, но их не хватит, чтобы произвести ремонт во всех микрорайонах. Поэтому внесена бюджетная заявка для дополнительного финансирования этих работ. Ждем очередного уточнения городского бюджета. Если деньги дополнительные будут выделены, то сможем охватить и другие микрорайоны. Пока начнем ремонтировать дороги внутри 1 и 2 микрорайонов, - сказал Берик Изгалиев.



Ямочным ремонтом дорог, по словам Берика Изгалиева, будет заниматься и коммунальное предприятие «Каспий жылу, су арнасы».



- ГКП «КЖСА» в нескольких микрорайонах заменило инженерные сети и водопровод. И в этом году они за свой счет будут восстанавливать разрушенные участки. В перечень вошли дороги и тротуары внутри микрорайонов. Жители Актау могут оставить заявку в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства на проведение ямочного ремонта. Все заявки будем рассматривать по мере возможности, - отметил Берик Изгалиев.



Заявки на имя руководителя отдела ЖКХ можно оставить по адресу: 4 микрорайон, акимат Актау, кабинет №230.