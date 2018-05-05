Назвавшую «вором и мошенником» председателя КСК пенсионерку оправдали в Актау

- Тогда собралось очень много людей. В течение двух часов все ругались и орали. Я вышла и сказала: «Да, вор и мошенник», но я так его назвала на основании решения суда, который признал его действия незаконными, а опрос, которым якобы он был назначен по наличию большинства подписей - несостоявшимся, то есть там был подлог подписей. Мы потом сами прошли по домам, провели опрос, и люди сказали, что они свои подписи не ставили. Мы с ним судились уже 10 раз, но нам все время говорят, что в его поступках нет состава преступления. Он делает все для того, чтобы нас ни в коем случае не допускать до проверки документов. Никто не знает, сколько конкретно денег он собрал, и куда дальше пошли эти деньги. Собрания он проводит тайком, где отчитывается, что якобы тратит миллионы на содержания домов. Но у нас подвалы утопают в фекалиях. На одном собрании он сказал, что он якобы собрал 63 миллиона тенге, а потом полиции в руки попал отчет, где оказалось, что он собрал 95 миллионов. Вот такая разница в 32 миллиона одним махом вылезла. Понятно же, почему он не дает нам доступа к документам, - говорит Венера Попова.

- Я с этим не согласен. У меня есть заключения экспертов-филологов, в которых сказано, что «вор и мошенник» являются оскорблением. Все обвинения этой женщины я считаю оскорбительными и необоснованными, поэтому я намерен добиваться справедливости, - отметил Женис Куванов.

Скандал произошел летом 2017 года на собрании жильцов. Председатель КСК Женис Куванов обвинил Венеру Попову в том, что женщина прилюдно назвала его вором и мошенником. Он подал на пенсионерку в суд за оскорбление и унижение чести и достоинства в глазах жителей 9 микрорайона. Мужчина потребовал привлечь Венеру Попову к уголовной ответственности. Женщина сказала, что не признает своей вины. По данному разбирательству была назначена специальная экспертиза.- Судья коллегии, изучив материалы дела, а также заключение старшего эксперта Актюбинского межрегионального центра судебно-медицинской экспертизы Суенбаевой, выслушав частного обвинителя Куванова и подсудимую Попову, считает, что в деянии последней отсутствует состав уголовного проступка по части 2 статьи 131 УК РК. В связи с чем подсудимая подлежит признанию невиновной и оправданной. Выражения «вор и мошенник» - оскорбительные, унижающие честь и достоинство личности, однако они не являются нецензурными выражениями, либо непечатной бранью, соответственно, не могут быть признаны оскорблением в неприличной форме. Между тем, для привлечения лица к уголовной ответственности по части 2 статьи 131 Уголовного кодекса Республики Казахстан необходимо, чтобы сказанное виновным лицом оскорбление было выражено в неприличной форме, - сообщила Сауле Умирбулатова, судья Мангистауского областного суда.Сама Венера Попова от своих слов не отказывается и сейчас. Говорит, что с председателем КСК они судятся много лет из-за того, что он якобы незаконно повышает тарифы.Сам председатель КСК говорит, что с решением суда не согласен и с обвинениями пенсионерки тоже.