Тарифы на коммунальные услуги для населения Мангистау не повысятся в 2020 году

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По поручению Главы государства антимонопольным комитетом ведётся работа по обеспечению прозрачности тарифообразования и усиление борьбы с завышением цен и тарифов на товары и услуги естественных монополистов.



- Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК разработана «Дорожная карта», которая утверждена правительством РК. И поэтому в рамках реализации пунктов «Дорожной карты» мы проводим работы по сдерживанию тарифов на коммунальные услуги в Мангистауской области, - сказал Кенжеболат Кошекбаев.



В декабре 2019 года в департамент поступило уведомление о предстоящем повышении предельной цены на услуги электроснабжения для потребителей Актау и Мунайлинского района по Мангистауской области от филиала ТОО «AllianceEnergoSnab-Akтау» на 2020 год.



- Тарифы оставлены без изменения, - говорит Кенжеболат Кошекбаев.



Также в ходе брифинга отмечено, что в декабре 2019 года для ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГКП «ОзенЖылу» департаментом были утверждены тарифы на регулируемые услуги теплоснабжения и водоснабжения.



Тарифы для населения вышеуказанных субъектов утверждены на уровне 2019 года, в размере:



Тарифы ТОО «МАЭК-Казатомпром»

- Средний тариф для потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета - 2392,37 тн/Гкал;

- Средний тариф для юридических потребителей - 4192,83 тн/Гкал;

- Средний тариф для бюджетных организаций - 4349,82 тн/Гкал;



Снабжение питьевой воды: средний тариф - 257,72 тенге/м³

- Для населения - 199,88 тенге/м³;

- Для юридических потребителей - 306,5 тенге/м³;

- Для бюджетных организаций - 311,62 тенге/м³.



Снабжение технической воды: средний тариф - 118,98 тенге/м³

- Для населения - 93,66 тенге/м³;

- Для юридических потребителей - 151,09 тенге/м³;

- Для бюджетных организаций - 153,71 тенге/м³.



Снабжение горячей воды: средний тариф - 196,52 тенге/м³

- Для населения - 180,14 тенге/м³;

- Для юридических потребителей - 238,25 тенге/м³;

- Для бюджетных организаций - 243,6 тенге/м³.



Тарифы ГКП «ОзенЖылу»

По производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией: средний - 2639,77 тенге

- Для населения - 2529,85 тенге;

- Для прочих - 2666,02 тенге;

- Для бюджетных организаций - 2766,71 тенге.



В антимонопольном комитете отметили, что и в дальнейшем будут работать по сдерживанию тарифов на коммунальные услуги.