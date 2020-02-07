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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:38

Просмотров: 122

Тарифы на коммунальные услуги для населения Мангистау не повысятся в 2020 году

Об этом сообщил на брифинге центра общественных коммуникаций Кенжеболат Кошекбаев, исполняющий обязанности начальника департамента комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области.

Иллюстрация к материалу
По поручению Главы государства антимонопольным комитетом ведётся работа по обеспечению прозрачности тарифообразования и усиление борьбы с завышением цен и тарифов на товары и услуги естественных монополистов.

- Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК разработана «Дорожная карта», которая утверждена правительством РК. И поэтому в рамках реализации пунктов «Дорожной карты» мы проводим работы по сдерживанию тарифов на коммунальные услуги в Мангистауской области, - сказал Кенжеболат Кошекбаев.

В декабре 2019 года в департамент поступило уведомление о предстоящем повышении предельной цены на услуги электроснабжения для потребителей Актау и Мунайлинского района по Мангистауской области от филиала ТОО «AllianceEnergoSnab-Akтау» на 2020 год.

- Тарифы оставлены без изменения, - говорит Кенжеболат Кошекбаев.

Также в ходе брифинга отмечено, что в декабре 2019 года для ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГКП «ОзенЖылу» департаментом были утверждены тарифы на регулируемые услуги теплоснабжения и водоснабжения.

Тарифы для населения вышеуказанных субъектов утверждены на уровне 2019 года, в размере:

Тарифы ТОО «МАЭК-Казатомпром»
- Средний тариф для потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета - 2392,37 тн/Гкал;
- Средний тариф для юридических потребителей - 4192,83 тн/Гкал;
- Средний тариф для бюджетных организаций - 4349,82 тн/Гкал;

Снабжение питьевой воды: средний тариф - 257,72 тенге/м³
- Для населения - 199,88 тенге/м³;
- Для юридических потребителей - 306,5 тенге/м³;
- Для бюджетных организаций - 311,62 тенге/м³.

Снабжение технической воды: средний тариф - 118,98 тенге/м³
- Для населения - 93,66 тенге/м³;
- Для юридических потребителей - 151,09 тенге/м³;
- Для бюджетных организаций - 153,71 тенге/м³.

Снабжение горячей воды: средний тариф - 196,52 тенге/м³
- Для населения - 180,14 тенге/м³;
- Для юридических потребителей - 238,25 тенге/м³;
- Для бюджетных организаций - 243,6 тенге/м³.

Тарифы ГКП «ОзенЖылу»
По производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией: средний - 2639,77 тенге
- Для населения - 2529,85 тенге;
- Для прочих - 2666,02 тенге;
- Для бюджетных организаций - 2766,71 тенге.

В антимонопольном комитете отметили, что и в дальнейшем будут работать по сдерживанию тарифов на коммунальные услуги.



Тарифы на коммунальные услуги для населения Мангистау не повысятся в 2020 году

Тарифы на коммунальные услуги для населения Мангистау не повысятся в 2020 году

Тарифы на коммунальные услуги для населения Мангистау не повысятся в 2020 году
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Комментарии ( 1 )

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  • Галина63
  • malovdmitriy
 vaterloo (Посетители) Сегодня, 16:48
Свежо предание да верится с трудом! Тихой сапой потихоньку будут добавлять! Как в прошлом году электроэнергию!
 
 

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