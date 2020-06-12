«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 12 Июня
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.38 KZT
  • €1 = 456.67 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:23

Просмотров: 603

А графика все нет! Поливать зелёные насаждения в Актау будут по ночам

Из-за низкого давления питьевой воды в городе, в дневное время поливочные работы не будут проводиться. Об этом сообщили в городском акимате.

Иллюстративное фото
В городском акимате сообщили, что с началом летнего периода и поливочного сезона снизилось давление питьевой воды на верхних этажах в многоэтажных жилых домах.

- В связи с этим, согласно новому графику, все поливочные работы переведены на ночное время с 00:00 до 06:00 утра. То есть, в ночное время поливочные работы будут проводиться по периметру города, где уже установлены водопроводы. Ограничения касаются поливочных работ, проводимых крупными объектами предпринимательства, КСК и компаний, занимающихся озеленением города, - сказали в городском акимате.

Для полива внутримикрорайонных зеленых насаждений города будут задействованы водовозы.

График полива в городском акимате пообещали предоставить позже.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 11 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
mer (Посетители) Сегодня, 19:45
Всё что происходит вокруг нас,и чем мы недовольны,это всё последствия платного высшего образования, после развала СССР. Люди которые должны руководить в стране экономикой,мягко говоря годятся в пастухи,ну или в торгаши,не больше...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 19:25
Днём питьевой воды в кране нет теперь и ночью не будет как достал этот казахаул
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Банкир
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:24
Вспомнил анекдот про полет космонавтов на Солнце... Ночью...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • mer
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:07
Не приведи Господи чтобы случилась какая беда в городе.
Акимат на протяжении многих лет не может даже полив деревьев организовать.
Или они сегодня узнали про мощности МАЭК,а?
Это - преступная безответственность.
Судя по результатам, похоже, что и в акимате из общества слепых, коль допустили гибель деревьев на миллионы тенге.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ян (Посетители) Сегодня, 19:05
Цитата: Леська
Типо они питьевое водой поливали... аж смешно!!!

Соответственно технической,сам был удивлён заказал воду налили оказывается на Алеме,а она техническая. отказался поехал на цувс. Водитель сказал чё не нравится поливаем и ничего.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Банкир
  • Ян
 Леська (Посетители) Сегодня, 18:56
Типо они питьевое водой поливали... аж смешно!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Банкир
 бобер (Посетители) Сегодня, 18:55
Да кто бы сомневался! Гори оно все синим пламенем! Высушим все к черту, засыпем гравием и покрасим его в зеленый цвет.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Pavelmwest
  • Ingul
  • Банкир
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 18:16
Когда их по графику или без графика сажать начнут? можно ночью сажать, я не против
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Василий Кравчук
 Тина (Посетители) Сегодня, 17:49
А поднять давление не бывает?!
Тут не только деревья не поливают, тут и самому помыться целая история, вода из душа еле еле!!
Когда уже перестанут издеваться над людьми?! 21 век, все люди как люди, одни мы в ж!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kolu411
  • Ну Ну
  • Василий Кравчук
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:44
млин в этом городе может что-н и кто-н нормально работать!! как же вы достали!!!
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика