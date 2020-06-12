А графика все нет! Поливать зелёные насаждения в Актау будут по ночам

Иллюстративное фото

В городском акимате сообщили, что с началом летнего периода и поливочного сезона снизилось давление питьевой воды на верхних этажах в многоэтажных жилых домах.



- В связи с этим, согласно новому графику, все поливочные работы переведены на ночное время с 00:00 до 06:00 утра. То есть, в ночное время поливочные работы будут проводиться по периметру города, где уже установлены водопроводы. Ограничения касаются поливочных работ, проводимых крупными объектами предпринимательства, КСК и компаний, занимающихся озеленением города, - сказали в городском акимате.



Для полива внутримикрорайонных зеленых насаждений города будут задействованы водовозы.



График полива в городском акимате пообещали предоставить позже.