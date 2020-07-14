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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:39

Просмотров: 707

Арифметика киловатта: Жителей Актау возмутили «лишние» начисления в жировках

Жительница одного из домов в 22 микрорайоне пожаловалась на начисление оплаты за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН). По ее словам, объемы потребления электрической энергии в квитанции начисляются «случайным образом». В филиале энергоснабжающей компании ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» рассказали, каким образом можно уменьшить объемы потребленной на ОДН электроэнергии.

Иллюстративное фото с сайта ilyavaliev.livejournal.com
Жительница одной из квартир дома №15 в 22 микрорайоне пожаловалась на объем потребленной электроэнергии на общедомовые нужды.

- Получили сегодня жировку за июнь. В прошлом месяце на ОДН мне начислили 23 киловатт/час, в этом месяце - 105. Почему такая большая разница и что за домовые нужды? Такое ощущение, что в моем подъезде установлены супермощные лампочки. В нашем доме 100 квартир, если рассчитать примерно, то в месяц в среднем на дом начисляется 8000 кВт/ч. Это как?, - возмутилась женщина.

На чрезмерные начисления объемов электроэнергии, затраченной на ОДН, пожаловались и другие жители Актау.

В рубрике «Народные новости» также опубликованы возмущения жителей по поводу «лишних» кВт/ч. Тема вызвала большой резонанс среди пользователей Сети.

Арифметика киловатта: Жителей Актау возмутили «лишние» начисления в жировках

Арифметика киловатта: Жителей Актау возмутили «лишние» начисления в жировках

Арифметика киловатта: Жителей Актау возмутили «лишние» начисления в жировках


В филиале ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» прокомментировали жалобу жительницы дома №15 в 22 микрорайоне.

Арифметика киловатта: Жителей Актау возмутили «лишние» начисления в жировках

Арифметика киловатта: Жителей Актау возмутили «лишние» начисления в жировках


В компании также предоставили алгоритм действий по уменьшению объемов начисления электроэнергии на общедомовые нужды.

Для начала требуется решить на собрании жильцов дома вопрос об оплате ОДН обслуживающей организацией. О принятом решении необходимо сообщить в энергоснабжающую организацию.

После этого нужно одновременно сдать показания индивидуальных приборов учета (ИПУ) с 22 по 26 число каждого месяца. Для этого в компании организован прием показаний через мессенджер WhatsApp: 8 (700) 555-23-45.

Жильцам дома нужно обеспечить наличие ИПУ в их квартирах. Жителей дома без опломбированных электросчетчиков обязать подать заявку на опломбировку по телефону: 8 (7292) 56-26-40.

- Населению желательно содействовать контролерам в ходе снятия показаний с индивидуальных приборов учета, а также рационально использовать электроэнергию в местах общего пользования - своевременно выключать осветительные приборы, - добавили в филиале ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».



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Комментарии ( 4 )

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  • Сергей Владимиров
 bake (Посетители) Сегодня, 19:14
Сейчас очень много камер подключены к домам. Как это высчитывается?
 
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  • Сергей Владимиров
 Alex Fox (Посетители) Сегодня, 19:13
ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» гнать их поганой метлой !!! Жулики !
 
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  • Сергей Владимиров
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 19:13
Да они вообще по полному с нас берут. У нас тоже выходит 1800тг на домовые нужды. При этом ни чего не делают они. angry
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Ну Ну
  • Empro
  • Neo_85
  • ЁмоЁ
  • almaty2018
  • Сергей Владимиров
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 19:01
"а также рационально использовать электроэнергию в местах общего пользования - своевременно выключать осветительные приборы, - добавили в филиале ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау»" - они еще и прикалываются! nini
вы там что уХу еЛи - какие лампочки-выключатели, по 100+ кВт с квартиры в месяц?
Лада сделайте письменное обращение в антимонопольный комитет и комитет по защите прав потребителей, в акимат Актау, прокуратуру Актау по этому вопросу от ограбленных жителей Актау - когда этот беспредел закончится или так и будем молча платить неизвестно за что?
Проведите свое журналистское расследование по этой актуальной для горожан проблеме! bravo
 
 

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