Арифметика киловатта: Жителей Актау возмутили «лишние» начисления в жировках

Иллюстративное фото с сайта ilyavaliev.livejournal.com
Жительница одной из квартир дома №15 в 22 микрорайоне пожаловалась на объем потребленной электроэнергии на общедомовые нужды.
- Получили сегодня жировку за июнь. В прошлом месяце на ОДН мне начислили 23 киловатт/час, в этом месяце - 105. Почему такая большая разница и что за домовые нужды? Такое ощущение, что в моем подъезде установлены супермощные лампочки. В нашем доме 100 квартир, если рассчитать примерно, то в месяц в среднем на дом начисляется 8000 кВт/ч. Это как?, - возмутилась женщина.
На чрезмерные начисления объемов электроэнергии, затраченной на ОДН, пожаловались и другие жители Актау.
В рубрике «Народные новости» также опубликованы возмущения жителей по поводу «лишних» кВт/ч. Тема вызвала большой резонанс среди пользователей Сети.
В филиале ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» прокомментировали жалобу жительницы дома №15 в 22 микрорайоне.
В компании также предоставили алгоритм действий по уменьшению объемов начисления электроэнергии на общедомовые нужды.
Для начала требуется решить на собрании жильцов дома вопрос об оплате ОДН обслуживающей организацией. О принятом решении необходимо сообщить в энергоснабжающую организацию.
После этого нужно одновременно сдать показания индивидуальных приборов учета (ИПУ) с 22 по 26 число каждого месяца. Для этого в компании организован прием показаний через мессенджер WhatsApp: 8 (700) 555-23-45.
Жильцам дома нужно обеспечить наличие ИПУ в их квартирах. Жителей дома без опломбированных электросчетчиков обязать подать заявку на опломбировку по телефону: 8 (7292) 56-26-40.
- Населению желательно содействовать контролерам в ходе снятия показаний с индивидуальных приборов учета, а также рационально использовать электроэнергию в местах общего пользования - своевременно выключать осветительные приборы, - добавили в филиале ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».
- Получили сегодня жировку за июнь. В прошлом месяце на ОДН мне начислили 23 киловатт/час, в этом месяце - 105. Почему такая большая разница и что за домовые нужды? Такое ощущение, что в моем подъезде установлены супермощные лампочки. В нашем доме 100 квартир, если рассчитать примерно, то в месяц в среднем на дом начисляется 8000 кВт/ч. Это как?, - возмутилась женщина.
На чрезмерные начисления объемов электроэнергии, затраченной на ОДН, пожаловались и другие жители Актау.
В рубрике «Народные новости» также опубликованы возмущения жителей по поводу «лишних» кВт/ч. Тема вызвала большой резонанс среди пользователей Сети.
В филиале ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» прокомментировали жалобу жительницы дома №15 в 22 микрорайоне.
В компании также предоставили алгоритм действий по уменьшению объемов начисления электроэнергии на общедомовые нужды.
Для начала требуется решить на собрании жильцов дома вопрос об оплате ОДН обслуживающей организацией. О принятом решении необходимо сообщить в энергоснабжающую организацию.
После этого нужно одновременно сдать показания индивидуальных приборов учета (ИПУ) с 22 по 26 число каждого месяца. Для этого в компании организован прием показаний через мессенджер WhatsApp: 8 (700) 555-23-45.
Жильцам дома нужно обеспечить наличие ИПУ в их квартирах. Жителей дома без опломбированных электросчетчиков обязать подать заявку на опломбировку по телефону: 8 (7292) 56-26-40.
- Населению желательно содействовать контролерам в ходе снятия показаний с индивидуальных приборов учета, а также рационально использовать электроэнергию в местах общего пользования - своевременно выключать осветительные приборы, - добавили в филиале ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».