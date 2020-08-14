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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 523

Жителей Актау возмутило уничтожение живых деревьев

В редакцию «Лады» жители 22 микрорайона прислали видео, на кадрах которого запечатлено, как рабочие экскаватором выкорчевывают живые деревья.

Кадр видео
Жителей Актау возмутило уничтожение деревьев, не являющихся сухостоем.



По словам очевидцев, зеленые насаждения выкорчевывали экскаватором сегодня, 14 августа, вдоль дороги в 6А микрорайоне, напротив 22 микрораойна.

- Это какое-то безобразие, ведь деревья все зеленые и живые. Кто и зачем вырубил деревья, кому они мешали? Кто им позволил срубить живые зелёные деревья? В городе и так мало зеленых насаждений. Так еще и они безнравственно берут и уничтожают оставшиеся насаждения, - жалуются жители 22 микрорайона.

Жители Актау просят акима Актау разобраться с безжалостной вырубкой деревьев.

Ещё одна жалоба на спил живых кустарников поступила от жителей 27 микрорайона.




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Комментарии ( 3 )

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  • alesha
  • tolk
 Лана (Посетители) Сегодня, 16:56
Такого бардака с поливами и уходом за деревьями и зелеными насаждениями не было никогда. И таким грязным город не был никогда. Пора менять акима, пока мы вообще без деревьев не остались..
 
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  • alesha
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 16:55
Уроды одним словом

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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  • alesha
 FL (Посетители) Сегодня, 16:44
Почему не вызвали полицию?

Налицо нарушение уголовного кодекса.
Статья 340. Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников
Нужно было вызывать полицию, а не снимать видео
 
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  • alesha
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:39
Зато по заявке на сруб сухостоя в 14 мкр., 19 доме они не реагируют уже 2-й месяц stena
 
 

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