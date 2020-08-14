Жителей Актау возмутило уничтожение живых деревьев





Жителей Актау возмутило уничтожение деревьев, не являющихся сухостоем.По словам очевидцев, зеленые насаждения выкорчевывали экскаватором сегодня, 14 августа, вдоль дороги в 6А микрорайоне, напротив 22 микрораойна.- Это какое-то безобразие, ведь деревья все зеленые и живые. Кто и зачем вырубил деревья, кому они мешали? Кто им позволил срубить живые зелёные деревья? В городе и так мало зеленых насаждений. Так еще и они безнравственно берут и уничтожают оставшиеся насаждения, - жалуются жители 22 микрорайона.Жители Актау просят акима Актау разобраться с безжалостной вырубкой деревьев.Ещё одна жалоба на спил живых кустарников поступила от жителей 27 микрорайона.