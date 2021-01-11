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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 12:09

Просмотров: 799

Отключения электроэнергии произошли в ряде районов Мангистау

Неблагоприятные погодные условия стали причиной отключения двух генераторов на электростанции «Карабатан». Это привело к отключению электроэнергии в Мангистауской и Атырауской областях. Специалисты занимаются устранением аварии, подключены дополнительные генераторы. Об этом сообщается на сайте Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC).

Иллюстративное фото
Жители 2, 3А, 3Б, 4 микрорайонов Актау и некоторые объекты Тупкараганского района остались без электричества. Связно с это с аварией, которая произошла по линии KEGOC в Атырауской области.

Как сообщает пресс-служба АО KEGOC, 10 января 2021 года в 19:25 по столичному времени из-за гололёда, дождя и снега произошло отключение высоковольтной линии электропередачи.

Кроме того, отключились два генератора на электростанции «Карабатан» с суммарной нагрузкой 100 МВт.

- Это привело к резкому снижению частоты в отдельных районах Атырауской и Мангистауской областях. Сработала автоматика предотвращения снижения частоты с отключением потребителей в объёме 95 МВт, из них 70 МВт – в Атырауской области, 25 – в Мангистауской области. Благодаря работе автоматики была предотвращена глубокая посадка частоты с риском полного погашения двух областей. В 22:59 дана команда на включение блока мощностью 200 МВт на ТЭС-3 МАЭК. В 23:22 был включен в работу один генератор на электростанции «Карабатан», – говорится в сообщении.

В настоящее время персоналом АО KEGOC проводятся работы по ликвидации технологического нарушения.

- Ликвидацию и предотвращение развития технологического нарушения затрудняет сильное коронирование высоковольтного оборудования из-за обледенения, снега и высокой влажности, что создаёт угрозу жизни для дежурного персонала, задействованного в переключениях. В связи с этим для снижения риска травмирования персонала АО KEGOC были приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности, - сообщили в KEGOC.



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Комментарии ( 3 )

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Eduard666 (Посетители) Сегодня, 13:11
Это как если голова болит, то укол в задницу делают... uhmylka
Интересное дело : половина четвертого микрорайона запитана от МАЭКа, а другая половина получает электроэнергию с Карабатана... shock
 
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Неравнодушный (Посетители) Сегодня, 13:04
3а мкр. с 9 часов утра и до текущего времени (13-00) эл. энергии нет. В прошлом году (2020г) было 20!!! отключений по 3а мкр. Это вообще нормально? А отвязать город от линий идущих на промыслы слабо?
 
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Username (Посетители) Сегодня, 12:59
Это как, проблемы в Атырау а электричества нет в Актау?
 
 

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