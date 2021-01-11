Отключения электроэнергии произошли в ряде районов Мангистау

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Жители 2, 3А, 3Б, 4 микрорайонов Актау и некоторые объекты Тупкараганского района остались без электричества. Связно с это с аварией, которая произошла по линии KEGOC в Атырауской области.



Как сообщает пресс-служба АО KEGOC, 10 января 2021 года в 19:25 по столичному времени из-за гололёда, дождя и снега произошло отключение высоковольтной линии электропередачи.



Кроме того, отключились два генератора на электростанции «Карабатан» с суммарной нагрузкой 100 МВт.



- Это привело к резкому снижению частоты в отдельных районах Атырауской и Мангистауской областях. Сработала автоматика предотвращения снижения частоты с отключением потребителей в объёме 95 МВт, из них 70 МВт – в Атырауской области, 25 – в Мангистауской области. Благодаря работе автоматики была предотвращена глубокая посадка частоты с риском полного погашения двух областей. В 22:59 дана команда на включение блока мощностью 200 МВт на ТЭС-3 МАЭК. В 23:22 был включен в работу один генератор на электростанции «Карабатан», – говорится в сообщении.



В настоящее время персоналом АО KEGOC проводятся работы по ликвидации технологического нарушения.



- Ликвидацию и предотвращение развития технологического нарушения затрудняет сильное коронирование высоковольтного оборудования из-за обледенения, снега и высокой влажности, что создаёт угрозу жизни для дежурного персонала, задействованного в переключениях. В связи с этим для снижения риска травмирования персонала АО KEGOC были приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности, - сообщили в KEGOC.