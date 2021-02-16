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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 20:48

Просмотров: 449

Из-за ремонта трубопроводов планируют периодически отключать подачу воды в Актау

В государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы» (ГКП «КЖСА») рассказали о предстоящем отключении питьевой и технической воды.

Иллюстративное фото с сайта nedvio.com
В связи с ремонтными работами на трубопроводах подачу питьевой и технической воды будут периодически отключать в ближайшие три дня.

Техническую воду отключат в верхней и нижней зонах города 17 февраля. Воду перекроют с 9:00 до 18:00 часов.

В верхней зоне города отключат питьевую воду 18 февраля с 9:00 до 18:00 часов.

В нижней зоне Актау 19 февраля с 9:00 до 19:00 часов перекроют питьевую воду.



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Комментарии ( 1 )

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-1
  • leo529
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  • Шевченко 81
  • vaterloo
 babe (Посетители) Сегодня, 21:03
И как всегда в кране будет литься то, что сложно назвать водой!
 
 

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