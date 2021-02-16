Из-за ремонта трубопроводов планируют периодически отключать подачу воды в Актау

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В связи с ремонтными работами на трубопроводах подачу питьевой и технической воды будут периодически отключать в ближайшие три дня.



Техническую воду отключат в верхней и нижней зонах города 17 февраля. Воду перекроют с 9:00 до 18:00 часов.



В верхней зоне города отключат питьевую воду 18 февраля с 9:00 до 18:00 часов.



В нижней зоне Актау 19 февраля с 9:00 до 19:00 часов перекроют питьевую воду.