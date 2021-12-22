Детские сады остались без питьевой воды в Актау

Временно поставлены под ограничение два садика, а именно «Әлия» и «Мәншүк» в 33 микрорайоне Актау.Питьевую воду в детские сады будет доставлять водовоз.Ремонтные работы ориентировочно завершатся до 20:00.«Каспий жылу, су арнасы» приносит свои извинения за доставленные неудобства.