Детские сады остались без питьевой воды в Актау

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Временно поставлены под ограничение два садика, а именно «Әлия» и «Мәншүк» в 33 микрорайоне Актау.
Питьевую воду в детские сады будет доставлять водовоз.
Ремонтные работы ориентировочно завершатся до 20:00.
«Каспий жылу, су арнасы» приносит свои извинения за доставленные неудобства.
Питьевую воду в детские сады будет доставлять водовоз.
Ремонтные работы ориентировочно завершатся до 20:00.
«Каспий жылу, су арнасы» приносит свои извинения за доставленные неудобства.
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