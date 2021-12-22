Прорыв гидранта в Актау попал на видео

Видео извергающейся из-под земли воды в 17 микрорайоне распространяют сегодня, 22 декабря, пользователи Сети.По кадрам видно, как столб воды в несколько метров хлещет во все стороны.В ГКП «КЖСА» сообщили, что видео снято в это воскресенье, 19 декабря, в 17 микрорайоне, в то время, когда горела крыша жилого комплекса «Флоренция». Излив технической воды из пожарного гидранта остановлен.