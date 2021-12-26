Из-за порыва трубы в Актау появилось «озеро»

- Это уже не в первый раз. Вода просочилась в наш подвал, где мы собирались проводить ремонт. Для таких аварийных ситуаций у коммунальщиков должен быть транспорт для выкачивания воды, - обратилась Жанар.

- В связи с аварийной ситуацией и отсутствием вблизи канализационного колодца вода попала на рельеф. Ремонтные работы были окончены, водоснабжение возобновлено. Согласно проверке, вода в подвальное помещение не поступала, - заверили в «КЖСА».

По словам жительницы 8 микрорайона Жанар, работники коммунальной службы откачивали воду из колодца у дома №3 и сливали её тут же, около дома №4.В «КЖСА» сообщили, что 25 декабря возле дома №3 был обнаружен порыв на трубопроводе питьевой воды.