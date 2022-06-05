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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:50

Просмотров: 1523

Для чего устроили костёр на набережной Актау

Комментарий предоставил основатель местной гончарной мастерской «Каолин» Асхат Нурмуханов.

Фото предоставил основатель местной гончарной мастерской «Каолин» Асхат Нурмуханов
Художник-керамист Асхат Нурмуханов рассказал, что с 31 мая по 4 июня в его мастерской проходил керамический симпозиум «Ceramics day». В числе приглашённых были керамисты Артём Гориславец из Шымкента и Анна Миросенко из Алматы. За столь короткий срок они смастерили огненную скульптуру (огненная, так как её решили обжигать необычным способом - на открытом огне).

Для чего устроили костёр на набережной Актау


Основная цель симпозиума - это развитие творчества в нашем городе и обмен опытом с мастерами из других городов. Никакого отношения данный проект к религиозным и другим направлениям не имеет.

- Когда мы лепили, не ставили конкретные задачи. Скульптура была слеплена за несколько дней совершенно без эскиза, полная импровизация. На нашей скульптуре можно наблюдать элементы морской тематики: рыбы, ракушки. У нас больше получилась творческая скульптура, - говорит автор идеи.


Для чего устроили костёр на набережной Актау


- По окончании симпозиума мы провели обжиг (обязательный процесс керамики скульптуры) на набережной, так как хотели поделиться зрелищем с народом. Посмотреть на «Fire show», которое длилось около часа, собралось примерно 400 человек, - сказал Асхат Нурмуханов.


Детям и взрослым дали возможность подкидывать приготовленные опилки. Обжиг получился эффектнее.

Как отметил Асхат Нурмуханов, многим понравилось, дети были в восторге.

- Данный проект у нас в городе проводился впервые. Такого рода симпозиумы, фестивали ежегодно проходят в Алматы и Шымкенте. В будущем планируем проводить международные симпозиумы у нас в городе и приглашать художников-керамистов из других стран, - поделился основатель гончарной мастерской «Каолин».




Напомним, вчера вечером, 4 июня, отдыхающие на набережной 14 микрорайона около инсталляции «I love Aktau» столпились у костра. Данное видео озадачило горожан.



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