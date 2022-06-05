Для чего устроили костёр на набережной Актау

- Когда мы лепили, не ставили конкретные задачи. Скульптура была слеплена за несколько дней совершенно без эскиза, полная импровизация. На нашей скульптуре можно наблюдать элементы морской тематики: рыбы, ракушки. У нас больше получилась творческая скульптура, - говорит автор идеи.

- По окончании симпозиума мы провели обжиг (обязательный процесс керамики скульптуры) на набережной, так как хотели поделиться зрелищем с народом. Посмотреть на «Fire show», которое длилось около часа, собралось примерно 400 человек, - сказал Асхат Нурмуханов.

- Данный проект у нас в городе проводился впервые. Такого рода симпозиумы, фестивали ежегодно проходят в Алматы и Шымкенте. В будущем планируем проводить международные симпозиумы у нас в городе и приглашать художников-керамистов из других стран, - поделился основатель гончарной мастерской «Каолин».