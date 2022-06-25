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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:18

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Певица из Актау просит поддержать её на шоу «Голос Казахстана. Дети»

Амина Асгатова выступит в полуфинале песенного шоу «Голос Казахстана. Дети» («Qazaqstan Dauysy. Балалар»).

Юная 11-летняя исполнительница Амина Асгатова
11-летняя исполнительница Амина Асгатова уже не раз представляла наш регион на всевозможных конкурсах, участвовала в международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске 2021» и на конкурсе детского и молодёжного творчества «Роза Востока».

В прошлом году в финале национального детского песенного конкурса «Бала дауысы» она стала обладателем диплома лауреата первой премии. Ей досталась статуэтка «Золотая нотка», ноутбук и синтезатор.

В этом году ей удалось побороться за звание сильнейшего на шоу «Голос Казахстана. Дети». Она прошла благополучно первый и второй туры и теперь выступит в полуфинале.

Певица из Актау просит поддержать её на шоу «Голос Казахстана. Дети»


Артистка просит поддержать её при помощи голосования в прямом эфире на телеканале «Казахстан», который пройдёт сегодня, 25 июня, в 20:00 по местному времени. Голосование продлится лишь 30 минут.






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