Певица из Актау просит поддержать её на шоу «Голос Казахстана. Дети»

Юная 11-летняя исполнительница Амина Асгатова
11-летняя исполнительница Амина Асгатова уже не раз представляла наш регион на всевозможных конкурсах, участвовала в международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске 2021» и на конкурсе детского и молодёжного творчества «Роза Востока».
В прошлом году в финале национального детского песенного конкурса «Бала дауысы» она стала обладателем диплома лауреата первой премии. Ей досталась статуэтка «Золотая нотка», ноутбук и синтезатор.
В этом году ей удалось побороться за звание сильнейшего на шоу «Голос Казахстана. Дети». Она прошла благополучно первый и второй туры и теперь выступит в полуфинале.
Артистка просит поддержать её при помощи голосования в прямом эфире на телеканале «Казахстан», который пройдёт сегодня, 25 июня, в 20:00 по местному времени. Голосование продлится лишь 30 минут.
В прошлом году в финале национального детского песенного конкурса «Бала дауысы» она стала обладателем диплома лауреата первой премии. Ей досталась статуэтка «Золотая нотка», ноутбук и синтезатор.
В этом году ей удалось побороться за звание сильнейшего на шоу «Голос Казахстана. Дети». Она прошла благополучно первый и второй туры и теперь выступит в полуфинале.
Артистка просит поддержать её при помощи голосования в прямом эфире на телеканале «Казахстан», который пройдёт сегодня, 25 июня, в 20:00 по местному времени. Голосование продлится лишь 30 минут.
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