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ЛАДА.kz » Культура

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:08

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Мангистау посетил Алматинский театр «Жаңа ғасыр»

Театр из Алматы привез в Актау три спектакля. Мероприятие приурочено к 85-тилетнему юбилею Асанали Ашимова - советского, казахского актёра, режиссёра театра и кино. Об этом сообщили в ЦОК региона.

Фото ЦОК Мангистауской области
В этом году великому казахскому актеру, обладателю звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Асанали Ашимову исполнилось 85 лет.

В связи с этой датой областной музыкально-драматический театр им. Нурмухана Жантурина в Актау посетила труппа театр «Жаңа ғасыр», состоящая из учеников Асанали Ашимова. Алматинские коллеги, ученики мэтра казахского театра и кино показали несколько спектаклей.

Мангистау посетил Алматинский театр «Жаңа ғасыр»


- Театр «Жаңа ғасыр» представил постановки «Последний звонок» и «Летучая мышь». Это произведение художественного коллектива олицетворяет крепкую дружбу школьников, чувство целомудрия, уважения между учителем и учеником. А классическая комедия «Летучая мышь» олицетворяет любовь, верность и искренность. А сегодня, 23 августа, мангистауским зрителям будет показан спектакль «Доска судьбы», основанный на жизни и творчестве легендарного Асанали Ашимова. В театре «Жаңа ғасыр» трудятся 35 артистов. В репертуаре коллектива более 10 спектаклей, – сообщили в ЦОК Мангистау.

Мангистау посетил Алматинский театр «Жаңа ғасыр»



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