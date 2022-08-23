Мангистау посетил Алматинский театр «Жаңа ғасыр»

В этом году великому казахскому актеру, обладателю звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Асанали Ашимову исполнилось 85 лет.В связи с этой датой областной музыкально-драматический театр им. Нурмухана Жантурина в Актау посетила труппа театр «Жаңа ғасыр», состоящая из учеников Асанали Ашимова. Алматинские коллеги, ученики мэтра казахского театра и кино показали несколько спектаклей.- Театр «Жаңа ғасыр» представил постановки «Последний звонок» и «Летучая мышь». Это произведение художественного коллектива олицетворяет крепкую дружбу школьников, чувство целомудрия, уважения между учителем и учеником. А классическая комедия «Летучая мышь» олицетворяет любовь, верность и искренность. А сегодня, 23 августа, мангистауским зрителям будет показан спектакль «Доска судьбы», основанный на жизни и творчестве легендарного Асанали Ашимова. В театре «Жаңа ғасыр» трудятся 35 артистов. В репертуаре коллектива более 10 спектаклей, – сообщили в ЦОК Мангистау.