Пройдёт финал конкурса «Мисс Актау-2022»

За звание самой красивой девушки будут бороться 14 претенденток.- В Актау выберут самую красивую девушку, которая представит наш регион на национальном конкурсе красоты «Мисс Казахстан-2022». Мероприятие состоится 8 октября в 19:00 часов в отеле Holliday Inn, – сообщили в центре общественных коммуникаций.Вход платный. Билеты можно приобрести по номеру, указанному в афише.