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ЛАДА.kz » Культура

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:27

Просмотров: 154

Экспонаты Мангистауского историко-краеведческого музея были представлены на международной выставке

Мангистауский областной историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбаева принял участие в выставке прикладного искусства в рамках IV Всемирных игр кочевников. Мероприятие прошло в турецком городе Изник. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области со ссылкой на пресс-службу областного управления культуры, архивов и документации.

Фото ЦОК Мангистауской области
Культурное мероприятие проходило в Турции с 29 сентября по 2 октября. В нем приняли участие спортсмены, артисты и ремесленники из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Азербайджана, Турции.

Экспонаты Мангистауского историко-краеведческого музея были представлены на международной выставке


- В международном мероприятии принял участие Казахский оркестр Абыла Таракулы Мангистауской областной филармонии имени Мурата Ускинбаева. Делегацию Мангистауской области возглавила руководитель управления культуры, архивов и документации области Пания Сармурзина, - сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.



Экспонаты Мангистауского историко-краеведческого музея были представлены на международной выставке
Экспонаты Мангистауского историко-краеведческого музея были представлены на международной выставке
Экспонаты Мангистауского историко-краеведческого музея были представлены на международной выставке
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