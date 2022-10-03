Экспонаты Мангистауского историко-краеведческого музея были представлены на международной выставке

Культурное мероприятие проходило в Турции с 29 сентября по 2 октября. В нем приняли участие спортсмены, артисты и ремесленники из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Азербайджана, Турции.- В международном мероприятии принял участие Казахский оркестр Абыла Таракулы Мангистауской областной филармонии имени Мурата Ускинбаева. Делегацию Мангистауской области возглавила руководитель управления культуры, архивов и документации области Пания Сармурзина, - сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.