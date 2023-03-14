Больше десяти тысяч человек отпраздновали Амал на горе Отпан в Мангистау

В Мангистауском комплексе «Карашанырак» на склоне Отпан-тау отметили Амал. В рамках праздника потомки Тобыш-ата установили 42 юрты.- Этот праздник достался нам по наследству от наших предков. Праздник Амал имеет особое значение. Уверен, что мы хорошо справились с поставленной задачей, достойно отметив встречу Амал, - сказал Калнияз Ондабай, один из организаторов.На мероприятии организовали выставку изделий мастеров-ремесленников. Праздник продолжился концертом фольклорного ансамбля «Астана сазы». Всего в мероприятии приняли участие около десяти тысяч человек. На празднике с концертной программой выступила певица из Астаны Женис Искакова, а также исполнитель из Каракалпакстана Женисбек Пиязов и жительница Мангистау - Айгуль Косанова.Стоит отметить, что глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил всех казахстанцев с праздником Амал.- Издревле люди с нетерпением ожидали этот день весеннего пробуждения. Зовущий к единению и согласию праздник служит ярким воплощением традиционной отзывчивости нашего народа. Пусть новый год будет благодатным!, – написал Президент на своей странице в Twitter.