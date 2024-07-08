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07.07.2024, 22:11

«Лезгинка» актауских танцоров «зажгла» в Сочи

Культура 0 0 Сергей Кораблев

На международной премии хореографического искусства представителями из Казахстана выступила объединенная команда школ лезгинки «LEZGI_STAR&AKSAY_LEZGI_DANCE», где они стали лауреатами I степени.

Фото предоставил Кадыр Агаев
Фото предоставил Кадыр Агаев

С 1 по 6 июля Международная федерация развития талантов организовала в Сочи работу Всероссийского танцевального лагеря с последующим проведением международной премии хореографического искусства «Атмосфера», в котором приняли участие коллективы из разных городов России и Беларуси.

Коллектив из Казахстана «LEZGI_STAR&AKSAY_LEZGI_DANCE» - это объединение двух школ «LEZGI_STAR» из Актау под руководством Кадыра Агаева и «AKSAY_LEZGI_DANCE», где главой является Людмила Морозова. Две школы тесно сотрудничают уже четыре года.

Кадыр Агаев и Людмила Морозова
Мастер-классы по различным видам хореографии проводили ведущие хореографы России. После каждый член нашей команды получил сертификат повышенного уровня. 


Членами жюри, возглавляемым заслуженным артистом России Егором Дружининым, нашей команде присвоили диплом лауреатов I степени за первую постановку, второй танец оценили вторым местом.

Меня часто приглашают в Аксай, Уральск на мастер-классы, занимаюсь с их детьми, ставлю танцы. Вот, к примеру, в прошлом году мы также совместно ездили в Москву, танцевали в Кремле, где заняли призовые места, - поделился Кадыр Агаев.

 

 

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