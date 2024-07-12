Юные танцоры Актау поразили жюри в Турции

На международном фестивале-конкурсе творчества «Шоумир дом солнца Турция» в Кемере танцоры «Life Style» из Актау под руководством Лилии Лахмоткиной стали обладателями трех дипломов лауреатов I степени, а также диплома Гран-при.

Фото предоставила Лилия Лахмоткина

На фестивале в Турции, который проходит с 5 по 15 июля, посоревноваться в танце собрались коллективы из разных городов таких стран, как Россия, Украина, Турция, Узбекистан.

Актау представляла группа «Life Style» танцевально-образовательного центра «QUARTZ».

Они продемонстрировали четыре номера, три из которых по современной хореографии судьи оценили высшим баллом – дипломами лауреатов I степени.

Четвертый же номер, являющийся визитной карточкой нашего коллектива, – казахский танец поразил членов жюри, присудивших группе диплом Гран-при.

Призерами стали Амира Смирнова, Назым Тлегенова, Хадиша Тлеуова, Райана Куаныш, Мариям Багытжан, Жулдыз Себепбаева, Аянат Сансызбай, Аяру Ермеккызы, Муслима Сериккали.

Секретов нет, это плодотворные многочасовые тренировки в зале 25/8. В свои каникулы девочки проделали большую работу, готовясь по три часа в день. Их дополнительной мотивацией было позагорать и искупаться в бассейне отеля в Турции после выступления, - поделилась Лилия Лахмоткина.

Воспитанницы танцевально-образовательного центра «QUARTZ» стабильно принимают участие на конкурсах за рубежом, а также и у нас в Казахстане. Так, в конце прошлого года они стали обладательницами трех Гран-при на международном многожанровом конкурсе «Таланты Казахстана», призерами на конкурсе «Танцевальный рай» в Актау.