Археолог Астафьев: Актау - самый древний город страны

Городу Актау в Мангистауской области - 6 000 лет. Так утверждает археолог Андрей Астафьев из Мангистау в своем новом мини-фильме на личном Youtube канале.

стоп кадр из видео

По версии археолога, история Мангистау начинается с эпохи энеолита медно-каменного века. За время практики в качестве профессионального археолога Андрей Астафьев на территории Актау им было обнаружено 6 поселенческих комплексов того времени.

«Это были не временные стоянки бродячих охотников, а именно поселения с остатками долговременных жилых построек. Поэтому я могу заверить, что ни Алматы и ни Шымкент, а именно Актау - самый древний город Казахстана», - говорит Адрей Астафьев в своем видео.

Развитие современного Актау и несогласованность застройки привела к безвозвратной утрате двух памятников. Однако какие-то данные все же удалось сохранить и зафиксировать для истории.

«В энеолите в прибрежной полосе полуострова Мангышлак формируется целый комплекс береговых стационарных поселений. Вероятно, это было продиктовано благоприятными природными условиями: близостью моря с прибрежным микроклиматом и специализации на морской промысел. Подобные поселения были исследованы архологами в районе бизнес-центра «Звезда Актау» и на северном участке городской среды в местности Коскудук. Главными признаками поселенческого обустройства являются остатки больших жилых построек овальной формы. Их невысокие стены выкладывались из камня, а кровля, предположительно, возводилась при помощи стропил и камышовых матов. Дома обогревались специальными печами с дымоходами, проложенными под стенами построек. Считается, что в таких домах могли проживать представители небольшой общины численностью 35-40 человек», - говорит археолог.

Также на месте раскопок были найдены большие коллекции орудий труда из кремня, обломки сосудов ручной лепки, сосуды из раковин и камни. Все находки свидетельствуют о том, что поселенцы промышляли охотой, собирательством и, возможно, рыболовством, говорит ученый.

«Надо особо отметить одно из древнейших на территории Казахстана захоронений человека, найденного на поселении Коскудук 1. Умерший был погребен на боку в круглой яме с каменным закладом. Антропологам по костям черепа удалось восстановить внешний облик захороненного коскудукца. Это был мужчина зрелого возраста. Он относится к европеоидной группе населения и пока является единственным представителем энеолитического периода в Мангистау. Для истории Казахстана козкудукское захоронение считается одним из древнейших», - рассказал Андрей Астафьев.

При раскопках жилой постройки исследователями было сделано еще одно открытие: на ступенях скального уступа обнаружено схематизированное изображение двух змей.

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«Интересно, что подобные изображения встречаются не единожды. Так, на поверхности скалы вблизи соседнего поселения обнаружен комплекс изображений струящихся в сторону моря желобков. Здесь найден рисунок еще двух змей, ползущих в одном направлении. Одна из них поистине велика, она имеет в длину 3.5метра. Ранее существовало мнение, что на мягких известняковых породах Мангистау древние изображения сохраняться не могут. Эти рисунки не только позволяют опровергнуть подобные суждения, но и открывают большие перспективы для исследования петроглифов этого удивительного края», - говорит Астафьев.

По мнению исследователей первобытной мифологии, изображение змей ассоциировались с водной стихией.

«Самую же сенсационную информацию дал анализ обломков глиняной посуды. Часть керамики обладала признаками местного производства. Традиция изготовления другой части сосудов пришла к нам из моря. Нам удалось установить, что такая керамика была свойственна населению достаточно обширной территории, включая южную часть лесостепи Поволжья и Приуралья, а также Северного Прикаспия. В эпоху энеолита обитатели Волгауралья уже обладали навыками разведения лошадей, крупного и мелкого рогатого скота. Стоянки этих первых степных скотоводов были найдены и у нас на территории полуострова Бузачи. Самое интересное это как к нам попало прикаспийское население. Предполагается, что в 4 тысячелетии до нашей эры уровень моря был на 4-5 метров ниже современного. В результате этого, из-за мелководности между полуостровом Бузачи и современной дельтой Волги образуется сухопутный перешеек. Именно по нему на территорию Мангистау проникли северные племена скотоводов и познакомили местное население с основами производственных ремесел», - рассказывает автор.

По его словам, исследования на куркудукских поселения не завершены. В настоящее время разрабатывается проект застройки северного Актау. Территория поселения попадает в границу этого проекта. Археолог озабочен данным вопросом и считает необходимым и важным сохранить исторический памятник нетронутым. Однако у мангистауских чиновников и руководителей строительных компаний на этот счет есть свое мнение.