Шарообразные камни в Мангистау: где в мире еще можно увидеть такое явление?

Словно великаны разбросали огромные камни или боги играли здесь в боулинг. Именно так говорят о Долине шаров в урочище Торыш Мангистауской области. О происхождении загадочных сферических камней есть масса версий. Откуда на самом деле они могли появиться, разбирался Zakon.kz .

Фото: wildticketasia.com

Необычные каменные шары находятся на полуострове Мангышлак на западе Казахстана, в 150 км от Актау и в 18 км от села Таучик. Ежегодно загадочное место, называемое урочище Торыш, привлекает туристов со всего мира. Марсианский пейзаж здешних мест создает такие виды, что порой невозможно поверить в их земное происхождение. Только представьте: тысяча круглых каменных шаров, раскинувшихся по долине, диаметр которых достигает 4 метров.

Легенды

Десятки легенд сложены о том, как появились эти камни. Одна гласит, что сферические камни – это бывшие враги, которые превратились в них по молитве местных жителей в период кочевья. Другое поверье рассказывает о батыре-гиганте Ерсары, который, вынимая что-то из кармана, нечаянно разбросал круглые пули от своего оружия.

Научные гипотезы

Однако у геологов более научная версия происхождения: сферические камни специалисты называют конкрециями. По мнению геолога Бекболата Төлегенұлы, они образовались в эпоху мелового периода – в последний период мезозойской эры, который начался 145 млн лет назад и закончился 66 млн лет назад. Их формирование связано с подводными и морскими условиями региона.

Миллионы лет назад Мангистауская область была дном древнего океана Тетис. В конце триасового периода на океане произошло столкновение островов, которое вызвало мощный импульс и привело к образованию гор на территории Мангышлака и Устюрта. Со временем в результате тектонических активностей, трансгрессий и возвышений подводных плит сформировались камни, которые мы видим сегодня, - рассказал Бекболат Төлегенұлы.

Эксперт поясняет, что в те времена Мангистау оказался в гуще событий, доказательством тому является горный Мангышлак и центральная часть Мангистау, которая разделяет северную и южную части региона.

То есть пласты с круглыми конкрециями не разбросаны, а сосредоточены вдоль разлома северной части Каратауских гор. Они есть не только в Торыш, но и в поселке Онды, Жармыш, в районе Шеркала, Жынгылды и дальше идут в сторону Бекет Ата, - рассказал Бекболат Төлегенұлы.

Сферическую форму конкреции геолог объясняет особенностями роста камня, так как камень равномерно увеличивается от ядра к периферии по мере передвижения реакционного фронта.

Иногда конкреция формируется прямо в толще осадка, а порой омывается прибойными волнами и становится еще более округлой формы. Для равномерного обрастания ядра будущей конкреции ему необходимы спокойные внешние условия и отсутствие внешних биотурбаций. А уже затем под давлением воды происходит кристаллизация и образуются шары правильной формы, - говорит Бекболат Төлегенұлы.

По его словам, следующий этап образования камня – это отступление воды океана и выход образовавшихся конкреций наружу.

Александр Яншин говорил, если вы хотите увидеть всю историю планеты Земля, вам необходимо посетить Мангышлак, поскольку по разным точкам региона мы видим, как образовывался такой ландшафт. Это очень интересная вещь. В целом это одна из версий. Как оно образовалось на самом деле – это загадка и для меня, как для геолога. Все это нужно исследовать, - Бекболат Төлегенұлы.

Он отмечает, что в мире уже заинтересовались геологическим богатством Мангистауской области и начали проводить исследовательскую работу. Специалист считает, что следует привлечь больше внимания к этому месту, чтобы включить его в наследие ЮНЕСКО по примеру Гранд-Каньона в США.

Где еще есть каменные шары?

К слову, шарообразные камни можно встретить не только в Мангистау, но и по всему миру. Пожалуй, самые знаменитые – сферические валуны Моераки на побережье Отаго в Новой Зеландии.

В России такие шары можно встретить в Архангельской области на острове Чамп. Сферолиты представляют собой камни из плотно спрессованного песка.

В США гигантские валуны сферической формы расположены в парке Рок-Сити штата Канзас, на пляже Боулинг-Боллс-Бич в Калифорнии, а также в парке Шэйл-Холлоу в штате Огайо.

Также необычные камни имеются в Лунной долине Аргентины, районе Гулу в юго-западном Китае и в парке Кеттл-Пойнт в Канаде.

Как защищают Долину шаров

Бекболат Төлегенұлы считает, что урочище Торыш – это перспективное место для создания геопарка, поскольку место исторически является памятником природы, а такие места нужно защищать на законодательном уровне.

Особенно в век информации, когда люди начали массово ездить и посещать эти места. Это, конечно, хорошо, когда развивается внутренний туризм. Но зачастую мы видим, что некоторые люди небрежно относятся к памятникам природы и истории. Вспомним случай, когда самосвалами большие камни забирали с собой, а это, естественно, портит натуральный ландшафт. Если каждый человек будет приходить и забирать эти причудливые камни, от него ничего не останется, - отметил специалист.

На официальный запрос Zakon.kz о защите уникальных каменных конкреций и присвоении им статуса в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области сообщили, что в 2024 году будет создана специальная комиссия, которая рассмотрит природные объекты на предмет придания им статуса.

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Асель Балманова пояснила, что урочище Торыш не относится к объектам особо охраняемой природной территории, поскольку там нет редких или исчезающих видов растений и животных. Поэтому это место будет рассматриваться в категории охраняемых объектов «Природные памятники».

Мангистауский регион – одно из самых перспективных туристических мест. Это музей под открытым небом. Каждый камень и место имеют свою уникальность. Таких мест в Мангистау очень много. Мы насчитываем около 129 мест и природных объектов, которые не взяты под охрану. В связи с этим создается областная комиссия по принятию этих объектов в особо охраняемую зону либо в природные памятники, - сказала Асель Балманова.

Несмотря на перечисленные версии, история происхождения каменных шаров до сих пор остается тайной и требует тщательного исследования. Тем не менее, очевидно, что такое природное достояние необходимо защищать. Ведь Мангышлак – это не просто туристическое место, а живая «каменная книга» и загадочное чудо природы.

Напомним, конкреции неоднократно вывозили из Долины шаров и украшали ими территории домов и мест досуга. Так, в мае 2023 года на видео попала кража камней с использованием автопогрузчика. Участники инцидента избежали наказания – полиция провела лишь профилактическую беседу, попросив вернуть шары в урочище.

Также конкреции замечали на территории отеля Caspian Riviera. Руководство отеля пояснило, что камни использовались для популяризации региона, и привезли их к зданию около 10 лет назад.

Кроме того, по данным регионального акимата за прошлый год, в 2017 году в целях развития туризма и сохранения уникальных природных мест акимат Мангистауской области подавал заявку на получение статуса объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО ущелью Торыш. Однако со стороны организации не была оказана поддержка.

По информации Комитета лесного хозяйства и животного мира, Долина шаров не является охраняемой природной территорией.