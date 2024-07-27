Рок-концерт пройдет на набережной Актау

Фото предоставили в студии музыкального творчества «Guitar Aktau»

Рок-концерт проводится в честь 50-летия КДК имени Абая и нацелен на творческую молодежь города.

На сцене амфитеатра выступят группы из студии музыкального творчества «Guitar Aktau»: «New group», «SAD Rest», «Тессеракт», «Этд» и «DRIVE». Возраст участников от 14-20 лет.

В живом исполнении прозвучат хиты российского и зарубежного рока, современный фанк, метал.

Бесплатный концерт запланирован сегодня, 27 июля, в 19:00 часов.