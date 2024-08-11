Великий Абай: в Актау вечер поэзии удивил его организаторов

Журналист Lada.kz побывал на мероприятии, посвященном празднованию 179-летия со дня рождения великого мыслителя Абая Кунанбаева, и поделился впечатлениями с читателями.

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Гостей мероприятия у инсталляции «I Love Aktau» встретила полуюрта, украшенная традиционным убранством – это молодежный любительский театр «JasART» создал атмосферу для проведения вечера поэзии. Поддержку активистам оказали в управлении по вопросам молодежной политики Мангистауской области.

Творениями казахского поэта сначала поделились 15 актеров театра, которые близко знакомы с произведениями Абая Кунанбаева и знают их наизусть. К слову, уже второй год со дня образования театр возглавляет Алия Исаева, являющаяся еще по совместительству режиссером областного музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина.

После, на удивление организаторов, появилось много желающих из числа зрителей, которые также по памяти читали стихи и приводили цитаты народного просветителя.

Когда человек с улицы эмоционально читает наизусть стихотворение Абая, захватывает дух. Мы впечатлены. Не думала, что будет столько желающих, - говорит Алия Исаева.

Мероприятия продлилось чуть ли не до самой ночи. От желающих выступить у микрофона не было отбоя.

Организаторы планируют чаще проводить подобные поэтические вечера в формате открытого микрофона.

К слову, 9 августа у Дома Дружбы прошел поэтический вечер, посвященный Международному дню молодежи и дню рождения Абая Кунанбаева, где желающие также цитировали произведения поэта.