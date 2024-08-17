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17.08.2024, 15:51

Праздничный салют запустят с кораблей ВМС в Актау

Культура 0 0 Сергей Кораблев

Праздничный салют пройдет в честь 28-ой годовщины поднятия флага Военно-морских сил Вооруженных сил РК, сообщил руководитель пресс-службы Актауского гарнизона майор Нурбол Шалабаев.

Фото предоставил руководитель пресс-службы Актауского гарнизона майор Нурбол Шалабаев
Фото предоставил руководитель пресс-службы Актауского гарнизона майор Нурбол Шалабаев

Знаменательный день начался с построения личного состава и торжественного поднятия флага Военно-морских сил ВС РК – символа, воплощающего ценности и идеалы морского братства.

С гордо поднятыми флагами торжественным маршем по улицам города прошли личные составы военно-морской базы, бригады морской пехоты, авиационной базы, десантно-штурмового батальона морской пехоты ВМС и первого дивизиона пограничной службы.

В торжественной церемонии приняли участие главнокомандующий военно-морскими силами ВС РК генерал-майор Серик Борамбаев и первый главнокомандующий  Военно-морскими силами ВС РК контр-адмирал Ратмир Комратов.

Поздравить моряков также пришли ветераны Вооруженных Сил, Военно-морских сил и коллеги-военнослужащие из всех частей, дислоцированных в Актау. Для них была организована экскурсия по территории части и демонстрация новой военной техники.

Поздравляя моряков, генерал-майор Серик Борамбаев отметил, что командование ВМС РК достойно выполняет свои задачи и сегодня является надежной защитой по охране государственных границ страны в казахстанском секторе Каспийского моря.

Уверен, что личный состав Военно-морских сил будет продолжать с честью и достоинством нести военно-морской флаг на Каспийском море, прилагая все усилия для выполнения поставленных перед ним учебных и боевых задач. Желаю Военно-морским силам семь футов под килем и попутного ветра, - отметил Серик Борамбаев.

В ходе церемонии главнокомандующий военно-морскими силами ВС РК генерал-майор Серик Борамбаев наградил ряд военнослужащих и лиц, внесших вклад в развитие ВМС ВС РК медалью «Ел қорғаны», а также грамотами и благодарственными письмами от имени министра МО РК.

Контр-адмирал Ратмир Комратов выразил слова благодарности ветеранам и военнослужащим ВМС РК за верность воинской присяге.

Защита Отечества – это священный долг каждого казахстанца. Благодаря Военно-морским силам ВС РК водные рубежи страны находятся под надежной защитой. За эти годы мы сумели построить мощную военно-морскую державу. Пусть наши корабли достойно несут вахту в море, - сказал Ратмир Комратов. 

Мероприятие завершилось концертной программой.

За день до основного события был проведен пресс-тур для представителей СМИ и ветеранов службы. В ходе него гости ознакомились с работой водолазного центра, его оборудованием и рабочими процессами водолазов.

Представители СМИ имели возможность самостоятельного совершения водолазных спусков. Также были проведены показательные упражнения по обороне пирса с привлечением ДШБ и противодиверсионного катера. На ракетно-артиллерийских кораблях «Орал» и «Сарыарка» был совершен выход в море с демонстрацией корабельно-боевых упражнений. Гости посетили камбуз корабля, где попробовали морской паек.

Праздничный салют с кораблей ВМС запланирован сегодня, 17 августа, в 22:00 часов.

Жители и гости города смогут лицезреть его на сцене бывшего амфитеатра на спуске от памятника Тарасу Шевченко в 4 микрорайоне.

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