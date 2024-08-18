Салютами с кораблей любовались жители Актау

Фейерверк организовали моряки в честь 28-ой годовщины поднятия флага Военно-морских сил Вооруженных сил РК.

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Празднование знаменательной даты завершилось ярким салютом с кораблей ВМС, который жители Актау могли наблюдать с городской набережной.

Фейерверк запускали с трех ракетно-артиллерийских кораблей: «Орал», «Сарыарка» и «Мангыстау».

Пиротехническое шоу проходило поочередно с каждого судна.

Напомним, празднование 28-ой годовщины поднятия флага Военно-морских сил Вооруженных сил РК в областном центре проходило вчера, 17 августа.