Салютами с кораблей любовались жители Актау

Фейерверк организовали моряки в честь 28-ой годовщины поднятия флага Военно-морских сил Вооруженных сил РК.
Празднование знаменательной даты завершилось ярким салютом с кораблей ВМС, который жители Актау могли наблюдать с городской набережной.
Фейерверк запускали с трех ракетно-артиллерийских кораблей: «Орал», «Сарыарка» и «Мангыстау».
Пиротехническое шоу проходило поочередно с каждого судна.
Напомним, празднование 28-ой годовщины поднятия флага Военно-морских сил Вооруженных сил РК в областном центре проходило вчера, 17 августа.
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