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14.10.2024, 14:31

Актау с высоты птичьего полета сравнили со старинным замком

Культура 0 1 205 Александр Рыжих

Видеоблогер Нуркен Тажибай опубликовал видео, на котором запечатлен Актау с высоты птичьего полета. Пользователи Сети сравнили город со старинным замком.

Кадр видео
Кадр видео

Нуркен Тажибай, видеоблогер из Актау, 14 октября опубликовал в социальных сетях новое видео – на нем он запечатлел родной город с дрона со стороны побережья Каспия. Пользователи Сети оценили работу оператора, а также сравнили Актау со старинным замком.

Сам видеоблогер не считает опубликованное видео особенным - по его словам, он часто публикует подобное и видит красоту Актау в каждом из своих видеороликов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Можете назвать меня занудой, но мне не нравиться то что сделали с мысом Меловой. Если раньше вид Мелового был визитной карточкой города, олицетворяя собой победу человеческого созидательного гения над суровой природой Мангышлака, то сейчас он напоминает переполненную через край пиалу. В замысле ленинградских архитекторов основное место занимала резкая граница между многоэтажками и дикими скалами Мелового....но время идёт, концепции (если таковые вообще есть) пересматриваются, да и деньги делают своё дело. Былого не вернешь. Главное, что бы жителям города нравилось
14.10.2024, 15:25
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