Актау с высоты птичьего полета сравнили со старинным замком

Видеоблогер Нуркен Тажибай опубликовал видео, на котором запечатлен Актау с высоты птичьего полета. Пользователи Сети сравнили город со старинным замком.
Нуркен Тажибай, видеоблогер из Актау, 14 октября опубликовал в социальных сетях новое видео – на нем он запечатлел родной город с дрона со стороны побережья Каспия. Пользователи Сети оценили работу оператора, а также сравнили Актау со старинным замком.
Сам видеоблогер не считает опубликованное видео особенным - по его словам, он часто публикует подобное и видит красоту Актау в каждом из своих видеороликов.
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