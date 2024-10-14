Актау с высоты птичьего полета сравнили со старинным замком

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Нуркен Тажибай, видеоблогер из Актау, 14 октября опубликовал в социальных сетях новое видео – на нем он запечатлел родной город с дрона со стороны побережья Каспия. Пользователи Сети оценили работу оператора, а также сравнили Актау со старинным замком.

Сам видеоблогер не считает опубликованное видео особенным - по его словам, он часто публикует подобное и видит красоту Актау в каждом из своих видеороликов.