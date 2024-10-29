Захватывающий трюк исполнил казахстанский акробат на Бозжыре

Галымжан Ауесбай опубликовал видео, на котором он совершил опасный акробатический трюк в урочище Бозжыра.

Кадр видео

В урочище Бозжыра исполнили акробатический прием, который восхитил пользователей Сети. Выполнил его казахстанский акробат Галымжан Ауесбай, опубликовавший видео с исполнением трюка у себя в социальных сетях.

Сильный ветер стал помехой, я вернусь к тебе, Бозжыра! – подписал видео Галымжан.

Комментарии к видео с трюком говорят сами за себя:

Я смотрю мне уже страшно, а там, я представляю, еще ветер! О, боже! Сенсационно Этот парень – бесстрашный..

Сам Галымжан объясняет свой риск желанием поделиться красивыми местами Казахстана со всем миром. Также он напоминает, что трюки выполняются профессионалом и повторение их является опасным для жизни.