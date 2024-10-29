Захватывающий трюк исполнил казахстанский акробат на Бозжыре

Галымжан Ауесбай опубликовал видео, на котором он совершил опасный акробатический трюк в урочище Бозжыра.
В урочище Бозжыра исполнили акробатический прием, который восхитил пользователей Сети. Выполнил его казахстанский акробат Галымжан Ауесбай, опубликовавший видео с исполнением трюка у себя в социальных сетях.
Сильный ветер стал помехой, я вернусь к тебе, Бозжыра! – подписал видео Галымжан.
Комментарии к видео с трюком говорят сами за себя:
Я смотрю мне уже страшно, а там, я представляю, еще ветер!
О, боже! Сенсационно
Этот парень – бесстрашный..
Сам Галымжан объясняет свой риск желанием поделиться красивыми местами Казахстана со всем миром. Также он напоминает, что трюки выполняются профессионалом и повторение их является опасным для жизни.
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