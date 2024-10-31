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31.10.2024, 08:40

В Актау появится новый амфитеатр

Культура 0 4 649 Алия Шарипова

Новый амфитеатр со сценой в виде горы Шеркала строят на территории Yessenov University в 32 микрорайоне. Детали предоставили в пресс-службе ВУЗа.

Фото: кадр из видео / instagram.com/112_aktau
Фото: кадр из видео / instagram.com/112_aktau

В настоящее время на территории Yessenov University ведется строительство четырех объектов. Проекты реализуют за счет собственных средств ВУЗа. Строительные работы осуществляются подрядными компаниями путем государственных закупок.

Один из них – парк молодежи, который займет территорию в 3 гектара.

На сегодняшний день на территории высажено около трех тысяч саженцев. Парк строится не только для студентов вузов, но и для горожан. В нем будут работать Центр обслуживания студентов и кафе под названием «Жығылған». Также был построен амфитеатр, напоминающий гору Шеркала. Здесь планируется организовывать студенческие концерты для жителей города, - сообщили корреспонденту Lada.kz.

Отмечается, что объектам парка присвоены названия туристических мест региона. Основная цель парка – проведение культурно-массовых мероприятий и организация полноценного содержательного, массового отдыха и развлечений.

Проект реализуется алматинской подрядной компанией в рамках конкурса государственных закупок. Через 2-3 недели строительные работы будут полностью завершены, - сообщили в университете.

Второй объект – технопарк. Стоимость проекта – 1 миллиард 100 миллионов тенге. До окончания строительных работ, по предоставленным данным, осталось около двух недель.

Здание технопарка будет двухэтажным. На первом будут располагаться производственные помещения, на втором – административные, а также учебные аудитории. Кроме того, планируется оборудовать мастерскую, общая площадь составит 2 304 квадратных метров.

Мастерская будет оснащена современными инструментами. Инновационные идеи могут быть реализованы через цифровые лаборатории для 3D-моделирования и прототипирования, - добавили в ВУЗе.

Третий объект, строящийся на территории университета, – футбольный стадион на 1500 мест. Сумма проекта – 1 миллиард тенге. Помимо студентов, на стадионе будет тренироваться и футбольный клуб «Каспий». Спортивный объект позволит проводить соревнования областного уровня по футболу и легкой атлетике.

Четвертый объект – учебный корпус для Морской академии и военной кафедры. Отмечается, что ВУЗ является единственным учебным заведением, которое готовит морских специалистов международного уровня. При запуске проекта студенты продолжат обучение в современном 4-этажном здании, оборудованном морскими тренажерами.

Для справки

Шеркала – одиноко стоящая гора необычной формы, примерно в 94 километрах на северо-восток от Актау, в 18 километрах от села Шетпе.

Жыгылган – древний тектонический провал земли с обрывами высотой более 50 метров. Живописный памятник региона в Тупкараганском районе.

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