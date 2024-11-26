Балерина из Актау заняла первое место на конкурсе в Венгрии

Торгын Лебен из Актау стала лучшей на конкурсе Budapest Ballet Grand Prix в Венгрии. Об этом сообщил отец балерины.

Торгын Лебен

В столице Венгрии с 18 по 23 ноября проходил конкурс Budapest Ballet Grand Prix. Мероприятие собрало более 90 участников из 31 страны, которые исполняли сольные партии из балетов, «Пахита», «Дон Кихот» и «Спящая красавица».

В возрастной категории 14-17 лет выступала жительница Актау Торгын Лебен, которая стала первой из 17 участников в этой возрастной категории.