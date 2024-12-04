18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
523.17
550.06
4.93
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
03.12.2024, 21:23

Хореограф из Актау завоевала титулы международного конкурса красоты и моды

Культура 0 1 079 Александр Рыжих

Международный конкурс проходил среди женщин старше 25 лет. Баян Альпаева, педагог-хореограф арт-студии «Колибри», получила титулы «Национальная гордость» и «Королевский выбор». Об этом сообщила Елена Синица, руководитель арт-студии «Колибри».

Фото предоставлено Еленой Синицей
Фото предоставлено Еленой Синицей

В Египте прошел международный конкурс красоты и моды Fashion Crown of the World. Женщины из разных стран старше 25 лет демонстрировали национальные костюмы в показе мод, в театрализованном показе «Цветные облака», в фотосессиях и видеосъёмках, а также в финальном дефиле в золотых платьях.

Педагог-хореограф арт-студии «Колибри» в Актау Баян Альпаева завоевала один из главных титулов «Национальная гордость». Помимо этого, свои голоса ей присудили победительницы предыдущих конкурсов, таким образом Баян завоевала звание «Королевский выбор».

Баян Кайратовна своей победой открыла череду достижений к юбилею – 25 -летию арт-студии «Колибри»! Поздравляем!, - сказала Елена Синица.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...