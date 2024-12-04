Хореограф из Актау завоевала титулы международного конкурса красоты и моды

Международный конкурс проходил среди женщин старше 25 лет. Баян Альпаева, педагог-хореограф арт-студии «Колибри», получила титулы «Национальная гордость» и «Королевский выбор». Об этом сообщила Елена Синица, руководитель арт-студии «Колибри».

Фото предоставлено Еленой Синицей

В Египте прошел международный конкурс красоты и моды Fashion Crown of the World. Женщины из разных стран старше 25 лет демонстрировали национальные костюмы в показе мод, в театрализованном показе «Цветные облака», в фотосессиях и видеосъёмках, а также в финальном дефиле в золотых платьях.

Педагог-хореограф арт-студии «Колибри» в Актау Баян Альпаева завоевала один из главных титулов «Национальная гордость». Помимо этого, свои голоса ей присудили победительницы предыдущих конкурсов, таким образом Баян завоевала звание «Королевский выбор».