Хореограф из Актау завоевала титулы международного конкурса красоты и моды

Международный конкурс проходил среди женщин старше 25 лет. Баян Альпаева, педагог-хореограф арт-студии «Колибри», получила титулы «Национальная гордость» и «Королевский выбор». Об этом сообщила Елена Синица, руководитель арт-студии «Колибри».
В Египте прошел международный конкурс красоты и моды Fashion Crown of the World. Женщины из разных стран старше 25 лет демонстрировали национальные костюмы в показе мод, в театрализованном показе «Цветные облака», в фотосессиях и видеосъёмках, а также в финальном дефиле в золотых платьях.
Педагог-хореограф арт-студии «Колибри» в Актау Баян Альпаева завоевала один из главных титулов «Национальная гордость». Помимо этого, свои голоса ей присудили победительницы предыдущих конкурсов, таким образом Баян завоевала звание «Королевский выбор».
Баян Кайратовна своей победой открыла череду достижений к юбилею – 25 -летию арт-студии «Колибри»! Поздравляем!, - сказала Елена Синица.
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