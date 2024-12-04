Девушка из Актау вошла в ТОП-5 красавиц Казахстана

По итогам конкурса красоты «Қазақ аруы-2024» хореограф из Актау Инкар Ислам вошла в пятерку лучших. Она набрала 4,7 процента голосов телезрителей. Об этом сообщила Елена Синица, руководитель арт-студии «Колибри».

Фото предоставила Елена Синица

В Алматы состоялся конкурс красоты «Қазақ аруы-2024», организованный Баян Алагузовой, и проводимый в стране на протяжении уже 14 лет. В этом году в нем приняли участие 2000 девушек со всего Казахстана. В финал прошла только 21 одна из них.

Отличительной чертой конкурса стало голосование в прямом эфире, где судьбу участниц решали телезрители. Инкар Ислам, воспитанница арт-студии «Колибри» и хореограф из Актау, по итогам голосования набрала 4,7 процента голосов телезрителей. Это позволило ей войти в пятерку красивейших девушек Казахстана.