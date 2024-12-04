Девушка из Актау вошла в ТОП-5 красавиц Казахстана

По итогам конкурса красоты «Қазақ аруы-2024» хореограф из Актау Инкар Ислам вошла в пятерку лучших. Она набрала 4,7 процента голосов телезрителей. Об этом сообщила Елена Синица, руководитель арт-студии «Колибри».
В Алматы состоялся конкурс красоты «Қазақ аруы-2024», организованный Баян Алагузовой, и проводимый в стране на протяжении уже 14 лет. В этом году в нем приняли участие 2000 девушек со всего Казахстана. В финал прошла только 21 одна из них.
Отличительной чертой конкурса стало голосование в прямом эфире, где судьбу участниц решали телезрители. Инкар Ислам, воспитанница арт-студии «Колибри» и хореограф из Актау, по итогам голосования набрала 4,7 процента голосов телезрителей. Это позволило ей войти в пятерку красивейших девушек Казахстана.
К конкурсу мы готовились два месяца, с утра до вечера у нас были тренировки - танцы, мастер-классы, уроки этикета. Конкурс состоял из трех этапов. На первом этапе я показала свои способности и умения в сфере танцев – выступила с современным акробатическим танцем. Во втором этапе было дефиле в дизайнерских платьях. Меня выбрал популярный киргизский дизайнер Арзубек Вонама. Третий этап - вопрос-ответ, где я отвечала на вопросы про атомные электростанции. Благодаря конкурсу я получила много опыта, насладилась яркими встречами, получила неповторимые эмоции и завела новые знакомства, - рассказала Инкар Ислам.
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