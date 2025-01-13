Кастинг на веб-сериал в Актау проводит известный продакшн

В Актау объявили кастинг для съемок в веб-сериале. Требуются актеры групповых и массовых сцен. Об этом сообщил кастинг-директор Бекарыс Бияхмет.

Фото предоставил Бекарыс Бияхмет

Кастинг проводит известный продакшн «Roket stories» в лице кастинг-директора Бекарыса Бияхмета. Это создатели отечественных сериалов «5:32», «Сержан братан» и «1286».

Веб-сериал под рабочим названием «Нефть» будет сниматься в нашем регионе.

Как рассказал Бекарыс Бияхмет, это картина про 90-ые годы. Суть сюжета заключается в том, что жадность не приводит к добру.

Критерии для актеров, пришедших на кастинг:

Мужчины и женщины в возрасте 18-35 лет любой национальности.

Фото и данные о себе отправлять по номеру: +7 (778) 041-48-45 (Бекарыс).

Сам кастинг будет проходить 14 января с 11:00 до 19:00 часов в здании областной филармонии.