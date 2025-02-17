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17.02.2025, 10:40

Историк Радик Темиргалиев: адайцы были пиратами на Каспии

Культура 0 7 755 Наталья Вронская

Историк Радик Темиргалиев в подкасте Qalam рассказал интересные факты из жизни казахов рода адай, сообщив, что они были искусными моряками, а также имели флот.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

По  мнению специалиста, казахи рода адай были прекрасными моряками. У них был флот, состоящий из лодок и баркасов.

В XVIII-XIX веках они даже пиратствовали на Каспийском море. В XIX веке многие русские купцы, торговавшие на Каспии, нанимали адайцев в качестве моряков, потому что отмечали, что они очень хорошо себя чувствуют на море - очень ловкие и сильные, говорили о них, как о прирожденных моряках, - говорит Радик Темиргалиев.

В далеком прошлом, отмечает эксперт, земля Мангистау была частью Шелкового пути, и народ на этой земле чувствовал себя прекрасно.

Во время Золотой Орды, а также Великого Шелкового пути можно отметить, что на территории Мангистау сохранились остатки торговых городов, караван-сараев, потому что корабли ходили из Астрахани. Приходили судна в Мангистау, торговцы высаживались и дальше уже на верблюдах добирались. Это было гораздо быстрее и удобнее для них, поэтому в эпоху Золотой Орды все было очень развито. То, что мы видим в  XVIII-XIX веках, это уже остатки былого величия, - рассказал Радик Темиргалиев.

Радик Темиргалиев – казахстанский историк и публицист, главный эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Казахстана, автор нескольких трудов об истории Казахстана от периода Золотой Орды и до XX века.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Джек-Торгай
17.02.2025, 15:20
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