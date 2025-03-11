Программа празднования Амал на Отпан-тау

Жители Мангистауской области отпразднуют Амал 13 и 14 марта. Традиционно на горе Отпан-тау пройдут праздничные и спортивные мероприятия. В этом году организаторами мероприятий выступают потомки рода Ер Косай, передает Lada.kz.