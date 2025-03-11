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11.03.2025, 17:54

Программа празднования Амал на Отпан-тау

Культура 0 3 780 Ольга Максимова

Жители Мангистауской области отпразднуют Амал 13 и 14 марта. Традиционно на горе Отпан-тау пройдут праздничные и спортивные мероприятия. В этом году организаторами мероприятий выступают потомки рода Ер Косай, передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

Программу мероприятий предоставили в Центре общественных коммуникаций. Традиционно праздник Амал отметят на Отпан-тау 13 и 14 марта.

Программа мероприятий на 13 марта:

14.00 -  соревнования собак казахской породы тазы (село Жынгылды);

15.00 - байга на дистанцию 18 км (село Жынгылды);  

15.00 - открытие и церемония награждения областного пленэра художников «Амалдың ақ таңы»;

16.00-17.00 - выступление артистов Мангистауского района;

17.00-18.00 - концертная программа артистов областной филармонии им. М. Ускинбаева;

18:00-19:30 - театрализованное представление «Амал - общий праздник Алаша». Торжественная церемония зажжения огня;

19:42 -  ауызашар;                                              

20:30 -  гала-концерт творческих коллективов, массовые гуляния;

22:30 - 22:45 - фейерверк.  

Программа мероприятий на 14 марта:                                                   

9:30 - праздничное мероприятие «Сәлем сөздің атасы»;

10:00 -  «Амалдың ақ дәмі» - торжественная раздача праздничных блюд;

10.00-13.00 – концертная программа артистов Мангистауского, Каракиянского, Мунайлинского и Тупкараганского районов;

10:30-13:30 - театрализованное представление. Торжественное открытие праздника Амал, поздравление акима Мангистауской области и почетных гостей, торжественная церемония вручения огня от потомков Косай ата потомкам Тазике ата;

10:00 - байга на дистанцию 30 км (село Жангылды);   

10:00 - соревнования  по казахским национальным видам спорта и играм;

13:30 - конный забег, национальные спортивные игры и благотворительное мероприятие от имени общественного объединения «Косай ата»;

14:00 - подведение итогов и проводы гостей.   

Мероприятия в честь празднования Амала пройдут 13 марта и в Актау:

19:00 - фестиваль «Амал келді, жыл келді» в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира» (Амфитеатр на набережной 15 мкр.);

19:00 - концерт этно-фольклорного ансамбля «Акшагыл» и танцевальной группы «Амал келдi-жыл келдi» (КДК им. Абая);  

18:00 - конкурс келинок «Әдепті келін – әдемі» (КДК им. Абая).

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