Программа празднования Амал на Отпан-тау

Жители Мангистауской области отпразднуют Амал 13 и 14 марта. Традиционно на горе Отпан-тау пройдут праздничные и спортивные мероприятия. В этом году организаторами мероприятий выступают потомки рода Ер Косай, передает Lada.kz.
Программу мероприятий предоставили в Центре общественных коммуникаций. Традиционно праздник Амал отметят на Отпан-тау 13 и 14 марта.
Программа мероприятий на 13 марта:
14.00 - соревнования собак казахской породы тазы (село Жынгылды);
15.00 - байга на дистанцию 18 км (село Жынгылды);
15.00 - открытие и церемония награждения областного пленэра художников «Амалдың ақ таңы»;
16.00-17.00 - выступление артистов Мангистауского района;
17.00-18.00 - концертная программа артистов областной филармонии им. М. Ускинбаева;
18:00-19:30 - театрализованное представление «Амал - общий праздник Алаша». Торжественная церемония зажжения огня;
19:42 - ауызашар;
20:30 - гала-концерт творческих коллективов, массовые гуляния;
22:30 - 22:45 - фейерверк.
Программа мероприятий на 14 марта:
9:30 - праздничное мероприятие «Сәлем сөздің атасы»;
10:00 - «Амалдың ақ дәмі» - торжественная раздача праздничных блюд;
10.00-13.00 – концертная программа артистов Мангистауского, Каракиянского, Мунайлинского и Тупкараганского районов;
10:30-13:30 - театрализованное представление. Торжественное открытие праздника Амал, поздравление акима Мангистауской области и почетных гостей, торжественная церемония вручения огня от потомков Косай ата потомкам Тазике ата;
10:00 - байга на дистанцию 30 км (село Жангылды);
10:00 - соревнования по казахским национальным видам спорта и играм;
13:30 - конный забег, национальные спортивные игры и благотворительное мероприятие от имени общественного объединения «Косай ата»;
14:00 - подведение итогов и проводы гостей.
Мероприятия в честь празднования Амала пройдут 13 марта и в Актау:
19:00 - фестиваль «Амал келді, жыл келді» в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира» (Амфитеатр на набережной 15 мкр.);
19:00 - концерт этно-фольклорного ансамбля «Акшагыл» и танцевальной группы «Амал келдi-жыл келдi» (КДК им. Абая);
18:00 - конкурс келинок «Әдепті келін – әдемі» (КДК им. Абая).
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