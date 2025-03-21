Как Актау готовится встречать Наурыз – видео

В Актау активно ведутся работы по праздничному оформлению: на городской площади устанавливают юрты и готовятся к проведению национальных мероприятий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото: пресс-служба акимата Актау

Празднование Наурыза состоится 21-22 марта на набережной Актау. В этом году планируется установить около 30 юрт.

Участники события приготовят традиционные блюда, на местах будут организованы разнообразные культурные и спортивные мероприятия.

С программой празднования Наурыза можно ознакомиться по ссылке.