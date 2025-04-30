Какие мероприятия пройдут 1 Мая в Мангистау

В четверг, 1 Мая, в Мангистауской области пройдут праздничные концерты и театрализованные программы, посвященные Дню единства народа Казахстана и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Жителей и гостей региона ждет насыщенная культурная программа, охватывающая как Актау, так и районы области, сообщает Lada.kz .

Фото: архив Lada.kz

Актау

11:00 часов – театрализованный концерт «Казахстан – страна единства и мира». Праздничное мероприятие с участием творческих коллективов и исполнителей, посвящённое идеям дружбы и согласия.

Место проведения: площадь амфитеатра, 15 микрорайон.

19:00 часов – праздничный концерт «Под единым шаныраком». Вечерняя концертная программа с участием национальных диаспор, хоров и ансамблей региона.

Организатор: КДК имени Абая.

Место проведения: площадь амфитеатра, 15 микрорайон.

Жанаозен

10:00 часов – праздничное мероприятие «Көктемнің шуағы – бірліктің мерекесі» (Весеннее солнце – праздник единства). В программе: торжественное собрание, праздничный концерт, выступление фольклорных ансамблей «Гульдаурен», «Шугыла», «Аяла».

Место проведения: площадь Мунайши.

Бейнеуский район

10:00 часов – гала-концерт «Бірлік-тірегіміз» (Единство – наша опора). Зрителей ждет яркая концертная программа с участием лучших самодеятельных артистов района.

Место проведения: Дом культуры «Бейнеумәдениет» в селе Бейнеу.

Поселок Каракия

10:00 часов – культурно-массовое мероприятие «Бірлігі жарасқан берекелі ел» (Благословенная страна единства).

Место проведения: площадь Ынтымак.

Праздничные мероприятия пройдут под открытым небом и станут символом сплочённости и дружбы. День единства народа Казахстана традиционно отмечается как один из самых ярких и добрых праздников весны.

Напомним, также завтра, 1 мая, в Актау пройдет марафон «Забег единства», в котором могут принять участие все желающие.