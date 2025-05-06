Мангистау снова в центре позора из-за вандалов

Очередной факт вандализма зафиксировали отдыхающие в Мангистауской области. На этот раз надписи появились на скалах в районе 43-го километра, популярного места отдыха среди жителей региона, передаёт Lada.kz .

Скащала на 43 километре. Скриншт из видео

Видео с граффити было опубликовано в одном из новостных пабликов социальной сети Instagram. Жительница, прибывшая отдохнуть у моря, отметила, что группа отдыхающих оставила после себя мешки мусора, а также надпись красной краской «Ұштаған» на скале. Женщина предположила, что авторы надписи прибыли на отдых из села Ұштаған (Мангистауский район).

Ситуацию прокомментировали Tengri Travel в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

«По данному факту проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к нанесению надписи на скальном участке и оставлению мусора. В отношении указанных лиц будет составлен административный протокол в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в полиции.

Напомним, Министерство туризма и спорта РК внесло Мангистаускую область в топ-5 обязательных мест для посещения.