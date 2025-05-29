Какие мероприятия в Актау пройдут ко Дню защиты детей

В Актауском городском акимате предоставили Lada.kz данные о праздничных мероприятиях, которые пройдут в областном центре в честь Дня защиты детей.
По предоставленной администрацией информации, в День защиты детей, 1 июня, в Актау пройдут несколько концертов.
16:00 часов – концерт «Жетігеннің сазы» от художественной студии «Жеті саз».
Место: амфитеатр, набережная 15 микрорайона.
Организатор: КДК имени Абая.
18:00 часов – творческий концерт ансамбля танца «Аккербез».
Место: амфитеатр, набережная 15 микрорайона.
Организатор: КДК имени Абая.
19:30 – праздничный концерт «Бақытты бала – жарқын болашақ».
Место: амфитеатр, набережная 15 микрорайона.
Организатор: КДК имени Абая.
Вход свободный.
Для справки
День защиты детей – Международный праздник, который ежегодно отмечается 1 июня. Он посвящен детям и призван напомнить о важности их прав, здоровья и благополучия.
Решение о проведении праздника было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. Официально учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.
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