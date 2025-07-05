Праздничный концерт ко Дню столицы пройдет в Актау

В Актау пройдет праздничный концерт, приуроченный ко Дню столицы и Национальному дню домбры. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе городской администрации.

Иллюстративное фото: Lada.kz / Ольга Ярославская

Так, 6 июля на набережной 15 микрорайона (амфитеатр) состоится праздничный концерт «Даламның үні – домбыра», посвященный Национальному дню домбры и Дню столицы.

Время: 19:00 часов.

Для справки

Каждое первое воскресенье июля в стране отмечают Национальный день домбры – музыкального инструмента, который занимает знаковое место в казахской культуре.

В этом году дата выпадает на 6 июля и совпадает с Днем столицы.

День столицы был утвержден Законом РК от 25 июня 2008 года № 47-IV «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан»».