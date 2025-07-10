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10.07.2025, 15:01

Мангистауский театр кукол представляет Казахстан на «Славянском базаре» в Беларуси

Культура 0 853 Алия Шарипова

XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» проходит с 10 по 14 июля. В рамках мероприятия будет представлен широкий спектр культурных событий, включая концерты, театральные постановки, выставки и ярмарки. Нашу страну на беларусской земле представляет Мангистауский областной театр кукол. Об этом Lada.kz рассказала директор учреждения Фарида Атакеева.

Ержан Бигашев. Фото с сайта министерства культуры и информации РК
Ержан Бигашев. Фото с сайта министерства культуры и информации РК

Отбор претендентов на участие в «Славянском базаре» прошел на Московском фестивале в прошлом году. В их числе и наш театр.

Мы первые и единственные в республике среди театров получили приглашение от организаторов фестиваля. Будем представлять спектакль «Земля предков» автора и режиссера Надежды Насыровой, который в прошлом году получил два главных приза на международном конкурсе. Вчера были в Москве, встречались с коллегами, подписали несколько меморандумов о стажировке наших актеров в главных театрах российской столицы, - рассказала Фарида Атакеева. 

В спектакле «Земля предков» все роли исполняет ведущий актёр театра Ержан Бигашев. 

В 2022 году постановка завоевала награду за лучшую актёрскую работу на VI Международном фестивале театров кукол «Ассалаумагалейкум», а в 2023 году отмечена на трех престижных фестивалях – «КУКАРТ» в Санкт-Петербурге, получив номинацию «Лучший спектакль о Родине», «Куралай» за «Лучшую режиссёрскую работу» и на Almaty Puppet Festival в номинации «Лучшая драматургия».

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