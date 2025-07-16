В областной библиотеке Мангистау внедряют современные технологии – что это дает читателям

Гуля Нурмуханова. Фото автора

Для создания цифровой энциклопедии библиотекари использовали фонды, которые собирались по крупицам более 50 лет. На сайте казахстанской национальной электронной библиотеки (КазНЭБ) можно увидеть около 600 книг, посвященных региональному краеведению.

Фонды Национальной электронной библиотеки Казахстана и ее приложения используются более чем в 150 странах мира. Можно, не приходя в библиотеку, получить материалы в цифровом формате, имеется возможность доступа к полнотекстовым ресурсам, содержащим тексты книг, журналов, газет. В первом полугодии еще 20 книг в цифровом формате размещены на сайте kazneb.kz. Перейти на страницу Электронной библиотеки можно через наш сайт library-mangystau.kz/kz. Кроме этого, в библиотеке оформлен стенд с QR-кодами краеведческой литературы. Помимо книг оцифровке подлежат и газеты с 50-летней историей края, имеется «Цифровая база данных краеведческой периодики», - отмечает Гуля Нурмуханова.

Как говорит заместитель директора, за последние пять лет интерес к книге у населения региона возрос. Ежегодно за счет выделения бюджетных средств пополняется книжный фонд.

Это значит, что каждому читателю мы можем предоставить книгу по его запросам. Мы активно работаем с книжными магазинами – наши посетители, предоставив читательский билет, могут купить понравившуюся книгу с 15%-ной скидкой. На возросший интерес населения к чтению повлияло строительство нового современного здания нашей библиотеки. Ведь если раньше, занимая маленькое здание, мы не могли в полной мере представить читателям весь книжный фонд, то теперь, располагая площадью в 8014 квадратных метров, мы можем себе это позволить. Открыли зал краеведения, кабинет-музей Кабиболлы Сыдиыкова, зал периодических изданий, зимний сад и читательские боксы, а также зал иностранной литературы, что привлекло внимание и наладило сотрудничество с иностранными консульствами в Актау. В прошлом году у нас открылся креативный центр для молодежи, предусмотрен бесплатный интернет. Располагает читателей уютное, теплое в зимний период и прохладное в летнюю жару здание, залы, в которых можно удобно расположиться: на пуфах, в кресле, на диване, дети могут лежать на ковриках, самостоятельно создавать книжную выставку в зоне «Like book». Активным читателям мы предоставили площадку с LED-экраном, проекторной доской, где носители языка бесплатно обучают желающих языкам – государственному и иностранным, - рассказывает Гуля Нурмуханова.

Сегодня общий фонд Мангистауской областной универсальной библиотеки составляет 434 741 единицу хранения, из них на государственном языке – 111 220 книг. Книжный фонд специализированной библиотеки филиала для незрячих и слабовидящих граждан при областной библиотеке составляет 14 068 книг, из них 1 132 – аудиокниги, 6 155 – книги со шрифтом Брайля и другой литературы. За последние три года в фонд краеведческой литературы поступило более тысячи книг.