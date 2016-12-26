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ЛАДА.kz » Культура

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 17:33

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В Актау гостями Президентской елки стали 200 детей

На Президентскую елку, которая прошла сегодня, 26 декабря, в зале торжеств «Хан Шахар», пригласили 200 детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и оставшихся без попечения родителей.

На Президентскую елку было приглашено 200 детей
Приглашенных ребят с наступающим Новым годом в видеообращении поздравил Нурсултан Назарбаев. Президент пожелал им успехов в учебе и новых достижений. Вручить подарки детям приехал глава региона Алик Айдарбаев.

- В этом году утренник был посвящен проведению одного из ключевых национальных проектов Казахстана - Международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане. Сегодня мы одновременно по всей республике зажжем новогодние огни. Так будет дан старт успешному проведению следующего 2017 года. Я хочу пожелать вам, дорогие ребята, чтобы вы были здоровы, хорошо учились, радовали своих близких и родных успехами в спорте, науке, культуре, во всем, в чем вы способны. Я верю, что вы вырастете высокообразованными, духовно богатыми людьми, достойными гражданами и патриотами своей Родины. Надеюсь, что эта Новогодняя ёлка и подарки станут для каждого из вас ярким и незабываемым событием, – поздравил детей Алик Серикович.

Все присутствующие получили подарки от Президента: комплект зимней верхней одежды, спортивные костюмы, планшеты, книги «Помогите детям познать науку» и сладости.

Кроме того, приглашения на Новогоднюю елку, которая пройдет в республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен», получили одаренные дети, призеры республиканских и областных конкурсов.



Фото пресс-службы акима Мангистауской области


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В Актау прошла Президентская елка


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