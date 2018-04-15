Болливуд планирует снять фильм о Мангистау

- Думаю, Мангистауский край - это просто шикарное место, подобное которому невозможно сегодня найти, - сообщил аким Мангистауской области.

Снять фильм о Мангистау, как отметил Ералы Тугжанов, он предлагал нескольким компаниям. На сегодня имеется предварительная договоренность с Болливудом. (Это синоним киноиндустрии индийского города Мумбаи, названной так по аналогии с Голливудом в Калифорнии).В области, по словам Ералы Тугжанова, 40 подземных мечетей, которым более 10 веков. На сегодня действуют 19 из них.В пантеоне, который расположен вокруг некрополя Сейсем ата, похоронены многие выдающиеся люди со времен Ногайской орды. Помимо этого аким Мангистауской области назвал еще одну достопримечательность края, которая производит незабываемое впечатление на посетителей - известный заповедник Устюрт.