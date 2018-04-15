Болливуд планирует снять фильм о Мангистау

Фото с сайта tour4x4.kz
Снять фильм о Мангистау, как отметил Ералы Тугжанов, он предлагал нескольким компаниям. На сегодня имеется предварительная договоренность с Болливудом. (Это синоним киноиндустрии индийского города Мумбаи, названной так по аналогии с Голливудом в Калифорнии).
- Думаю, Мангистауский край - это просто шикарное место, подобное которому невозможно сегодня найти, - сообщил аким Мангистауской области.
В области, по словам Ералы Тугжанова, 40 подземных мечетей, которым более 10 веков. На сегодня действуют 19 из них.
В пантеоне, который расположен вокруг некрополя Сейсем ата, похоронены многие выдающиеся люди со времен Ногайской орды. Помимо этого аким Мангистауской области назвал еще одну достопримечательность края, которая производит незабываемое впечатление на посетителей - известный заповедник Устюрт.