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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:55

Просмотров: 441

Болливуд планирует снять фильм о Мангистау

Об этом на брифинге Службы центральных коммуникаций рассказал Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.

Фото с сайта tour4x4.kz
Снять фильм о Мангистау, как отметил Ералы Тугжанов, он предлагал нескольким компаниям. На сегодня имеется предварительная договоренность с Болливудом. (Это синоним киноиндустрии индийского города Мумбаи, названной так по аналогии с Голливудом в Калифорнии).

- Думаю, Мангистауский край - это просто шикарное место, подобное которому невозможно сегодня найти, - сообщил аким Мангистауской области.


В области, по словам Ералы Тугжанова, 40 подземных мечетей, которым более 10 веков. На сегодня действуют 19 из них.

В пантеоне, который расположен вокруг некрополя Сейсем ата, похоронены многие выдающиеся люди со времен Ногайской орды. Помимо этого аким Мангистауской области назвал еще одну достопримечательность края, которая производит незабываемое впечатление на посетителей - известный заповедник Устюрт.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 19:36
Jylamagan balaga - yemshek joq degendei. Akimnin aityp jatqany durys, Mangystau olkesi jaily joni durys bir film tusirilsin, ar jagy ilinip ketedi. Jaqsy janalyq!
 
 

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