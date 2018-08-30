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ЛАДА.kz » Культура

Опубликовано: Сегодня, 07:24

Просмотров: 161

Во сколько жителям Актау обходится поход в кино

Обзор цен на билеты в кинотеатры Казахстана составил портал Energyprom.kz.

Фото с сайта pixabay.com
По данным портала, в 2018 году билет в кинотеатр обходится жителям Актау в среднем 1200 тенге. Средняя цена, как сообщает Energyprom.kz, не изменилась с 2017 года.

Среднюю стоимость похода в кино в Казахстане оценили в 1230 тенге (+0,7% за год).

Лидерами по цене билетов стали кинотеатры Атырау — в среднем 1749 тенге. На втором месте Астана — 1533 тенге за билет. Замыкает тройку Кокшетау — 1500 тенге за билет.

Резкий рост цен на билеты в кино зарегистрирован в Алматы (+7,7% за год). Поход в кино обходится алматинцам в среднем 1224 тенге.

Резкий спад - сразу на 12,9% - зафиксирован в Караганде, где билет в кино стоит в среднем 965 тенге.

Во сколько жителям Актау обходится поход в кино


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 08:56
Aqtaý qalasynda jóni durys jalģyz úlken ekran TRK Aqtaýda ornalasqan. 1-shiden, qashan barsańda (ásirese seısenbi kúni) zaldary adam toly bolady. Al bul mańyzdy, óıtkeni, kınoteatr bul áleýmettiń jınalatyn oryny. 2-shiden, seısenbi kúni baryp, bılet arzanģa shyģady. Shyryn, popkornmen jalpy alģanda 1,5K somasyna aınalýģa bolady.
Qalģan kınoteatrlardy bilmedim. Buryn, Jalynģa baratyn yedik, olda qaldy. Úshinshi qabatqa kóterilemin dep belimdi aýyrtyp aldym. Ashyģyn aıtsaq, tozaq bop ketti qurysyn.
 
 

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