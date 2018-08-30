Во сколько жителям Актау обходится поход в кино

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По данным портала, в 2018 году билет в кинотеатр обходится жителям Актау в среднем 1200 тенге. Средняя цена, как сообщает Energyprom.kz, не изменилась с 2017 года.
Среднюю стоимость похода в кино в Казахстане оценили в 1230 тенге (+0,7% за год).
Лидерами по цене билетов стали кинотеатры Атырау — в среднем 1749 тенге. На втором месте Астана — 1533 тенге за билет. Замыкает тройку Кокшетау — 1500 тенге за билет.
Резкий рост цен на билеты в кино зарегистрирован в Алматы (+7,7% за год). Поход в кино обходится алматинцам в среднем 1224 тенге.
Резкий спад - сразу на 12,9% - зафиксирован в Караганде, где билет в кино стоит в среднем 965 тенге.
Среднюю стоимость похода в кино в Казахстане оценили в 1230 тенге (+0,7% за год).
Лидерами по цене билетов стали кинотеатры Атырау — в среднем 1749 тенге. На втором месте Астана — 1533 тенге за билет. Замыкает тройку Кокшетау — 1500 тенге за билет.
Резкий рост цен на билеты в кино зарегистрирован в Алматы (+7,7% за год). Поход в кино обходится алматинцам в среднем 1224 тенге.
Резкий спад - сразу на 12,9% - зафиксирован в Караганде, где билет в кино стоит в среднем 965 тенге.