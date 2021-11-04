Танец «Аватар» стал лучшим на республиканском конкурсе в Актау

Под эгидой республиканского молодежного движения «Creative fest» в КДК имени Абая 31 октября прошёл республиканский хореографический конкурс «Новый горизонт». Участниками конкурса стали коллективы из Актау, Жанаозена, Атырау и Актобе.Главный приз в номинации «Эстрадный танец» (смешанная возрастная категория 10-12 и 13-15 лет) за лучшую хореографическую постановку получил образцовый коллектив ансамбля танца «Меруерт», который исполнил танец «Аватар».Победители были награждены Гран-при и специальным подарком - планшетом.Очередное Гран-при в этой же номинации заслужил образцовый коллектив ансамбля танца «Меруерт» с танцем «Чунга-чанга» (смешанная возрастная категория 6-9, 10-12 лет).Ансамбль «Жемчужинки» (возрастная категория 6-9 лет) в номинации «Детский танец» выступил с танцем «Радужные кляксы» и тоже выиграл Гран-при.Первое место в номинации «Народно-стилизованный танец» занял образцовый коллектив ансамбля танца «Меруерт» (смешанная возрастная категория 10-12, 13-15 лет). Их танец назывался «На рейде».Ещё одно первое место досталось ансамблю «Жемчужинки» (возрастная категория 6-9 лет). Участники ансамбля продемонстрировали танец «По барабану» в номинации «Эстрадный танец».В этой же номинации выступил образцовый коллектив ансамбля танца «Меруерт» (возрастная категория 10-12 лет) с танцем «Тролли» и завоевал второе место.Руководитель образцового коллектива ансамбля танца «Меруерт» и ансамбля «Жемчужинки» Наталья Захарова, а также педагог Сабина Есенова были награждены дипломами за высокий уровень подготовки своих воспитанников.Всем участникам коллектива вручили именные дипломы и медали.Наталья Захарова благодарит организаторов конкурса за достойную оценку работы всего коллектива, а также родителей, которые участвовали в подготовке и поддержке детей.