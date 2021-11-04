«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Ноября
+14...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.39 KZT
  • €1 = 496.59 KZT
  • 1 RUB = 5.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:34

Просмотров: 302

Танец «Аватар» стал лучшим на республиканском конкурсе в Актау

Главный приз за лучшую хореографическую постановку - танец «Аватар» - получил коллектив ансамбля танца «Меруерт», об этом рассказала руководитель коллектива Наталья Захарова.

Фото предоставила Наталья Захарова
Под эгидой республиканского молодежного движения «Creative fest» в КДК имени Абая 31 октября прошёл республиканский хореографический конкурс «Новый горизонт». Участниками конкурса стали коллективы из Актау, Жанаозена, Атырау и Актобе.

Главный приз в номинации «Эстрадный танец» (смешанная возрастная категория 10-12 и 13-15 лет) за лучшую хореографическую постановку получил образцовый коллектив ансамбля танца «Меруерт», который исполнил танец «Аватар».

Танец «Аватар» стал лучшим на республиканском конкурсе в Актау


Победители были награждены Гран-при и специальным подарком - планшетом.



Очередное Гран-при в этой же номинации заслужил образцовый коллектив ансамбля танца «Меруерт» с танцем «Чунга-чанга» (смешанная возрастная категория 6-9, 10-12 лет).

Танец «Аватар» стал лучшим на республиканском конкурсе в Актау




Ансамбль «Жемчужинки» (возрастная категория 6-9 лет) в номинации «Детский танец» выступил с танцем «Радужные кляксы» и тоже выиграл Гран-при.

Танец «Аватар» стал лучшим на республиканском конкурсе в Актау




Первое место в номинации «Народно-стилизованный танец» занял образцовый коллектив ансамбля танца «Меруерт» (смешанная возрастная категория 10-12, 13-15 лет). Их танец назывался «На рейде».

Танец «Аватар» стал лучшим на республиканском конкурсе в Актау




Ещё одно первое место досталось ансамблю «Жемчужинки» (возрастная категория 6-9 лет). Участники ансамбля продемонстрировали танец «По барабану» в номинации «Эстрадный танец».

Танец «Аватар» стал лучшим на республиканском конкурсе в Актау




В этой же номинации выступил образцовый коллектив ансамбля танца «Меруерт» (возрастная категория 10-12 лет) с танцем «Тролли» и завоевал второе место.

Танец «Аватар» стал лучшим на республиканском конкурсе в Актау




Руководитель образцового коллектива ансамбля танца «Меруерт» и ансамбля «Жемчужинки» Наталья Захарова, а также педагог Сабина Есенова были награждены дипломами за высокий уровень подготовки своих воспитанников.

Всем участникам коллектива вручили именные дипломы и медали.

Наталья Захарова благодарит организаторов конкурса за достойную оценку работы всего коллектива, а также родителей, которые участвовали в подготовке и поддержке детей.

Танец «Аватар» стал лучшим на республиканском конкурсе в Актау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика