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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:53

Просмотров: 1657

Местные чиновники запретили к показу снятый режиссером из Актау фильм

Режиссер Канат Майлыбаев намерен подать в суд на Мангистауских чиновников, которые запретили к показу его фильм «Құдық». Об этом рассказал сам автор кинокартины.

Премьера фильма в Актау. Фото предоставил Канат Майлыбаев
В прошлом году, по словам Каната Майлыбаева, он снял любовную драму «Құдық» в Мангистауской области. Показ фильма был запланирован в прошлом месяце, 19 февраля, в кинотеатре одного из торгово-развлекательных центров.

- В начале февраля я обратился с письмом в акимат Мангистауской области для получения разрешения на показ фильма в кинотеатрах региона. Мне дали добро. Мы подготовились, и неожиданно, за два дня до показа, из управления культуры мне сообщили, что фильм запрещен к показу. 15 февраля я обратился в Министерство культуры и информации Республики Казахстан для получения лицензии. Они сообщили, что в течение двух недель мне ответят, - говорит Канат Майлыбаев.


Закрытый показ любовной драмы все-таки прошел в кинотеатре 19 февраля, как и планировалось. Как говорит режиссер, зритель положительно отозвался о картине в социальных сетях.

- На следующий день, 20 февраля, случайным образом мне попало письмо от акимата Мангистауской области от 11 февраля, в котором говорится, что мой фильм содержит сцены жестокости, насилия, оскорбление оралманов, и запрещен к показу в нашем регионе. 11 февраля и до премьеры я никому не показывал фильм, никто его не видел, тем более акимат. Это нечестно, какой-то абсурд. Как так? Представителей акимата на закрытом показе не было, хотя я отправил им приглашение. Они не отправили специалистов, чтобы провести анализ и поставить оценку. Не видя картины, они вынесли необоснованный вердикт и раскритиковали фильм. Получается, что, не дождавшись ответа от Министерства культуры и информации, областной акимат самовольно поставил запрет на картину. Это большая и трудоемкая работа, сколько было потрачено сил, времени и средств, которые я вложил вместе с актерами и съемочной группой, - пожаловался режиссер.


Местные чиновники запретили к показу снятый режиссером из Актау фильм


В настоящее время Канат Майлыбаев находится в Алматы. Он обратился за помощью в центр по защите авторских прав. Теперь он намерен подать в суд на управление культуры и внутренней политики Мангистауской области.



Напомним, какую несёт идею картина, рассказал автор и режиссёр.



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Комментарии ( 2 )

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Гроза (Посетители) Сегодня, 15:44
Если акимат запрещает, значит фильм правильный и интересный.

По крайней мере теперь его многие точно посмотрят.
 
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Xpert (Посетители) Сегодня, 14:20
По моему зритель сам рублем должен решать на какой фильм ходить.
Фильмов на казахском итак мало, тем более актауских режисеров.
 
 

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