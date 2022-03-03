Местные чиновники запретили к показу снятый режиссером из Актау фильм

- В начале февраля я обратился с письмом в акимат Мангистауской области для получения разрешения на показ фильма в кинотеатрах региона. Мне дали добро. Мы подготовились, и неожиданно, за два дня до показа, из управления культуры мне сообщили, что фильм запрещен к показу. 15 февраля я обратился в Министерство культуры и информации Республики Казахстан для получения лицензии. Они сообщили, что в течение двух недель мне ответят, - говорит Канат Майлыбаев.

- На следующий день, 20 февраля, случайным образом мне попало письмо от акимата Мангистауской области от 11 февраля, в котором говорится, что мой фильм содержит сцены жестокости, насилия, оскорбление оралманов, и запрещен к показу в нашем регионе. 11 февраля и до премьеры я никому не показывал фильм, никто его не видел, тем более акимат. Это нечестно, какой-то абсурд. Как так? Представителей акимата на закрытом показе не было, хотя я отправил им приглашение. Они не отправили специалистов, чтобы провести анализ и поставить оценку. Не видя картины, они вынесли необоснованный вердикт и раскритиковали фильм. Получается, что, не дождавшись ответа от Министерства культуры и информации, областной акимат самовольно поставил запрет на картину. Это большая и трудоемкая работа, сколько было потрачено сил, времени и средств, которые я вложил вместе с актерами и съемочной группой, - пожаловался режиссер.