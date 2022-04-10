«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Апреля
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.89 KZT
  • €1 = 485.68 KZT
  • 1 RUB = 5.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 23:25

Просмотров: 224

Уборку пляжа проводит федерация парусного спорта в Актау

За два дня было вывезено около 60 тонн твёрдых бытовых отходов.

Уборка территории пляжа. Фото предоставила федерация парусного спорта
Инициаторами так называемого субботника стала федерация парусного спорта РК в лице его президента Абиля Шомбылова совместно с председателем Мангистауской федерации Азатом Мангубаевым.

Вот уже второй день на территории парусной школы в Актау, а также прилегающему к нему пляжу порядка 40 человек проводят уборку.

За свои средства была нанята спецтехника - это колёсный экскаватор, погрузчик и два КАМАЗа.

Уборку пляжа проводит федерация парусного спорта в Актау


Помимо уборки расчищается прибрежная зона от больших камней и булыжников.

Субботник планируется завершить в начале следующей недели, так как мусора слишком много.

Так, за два дня уже удалось вывезти на полигон около 60 тонн твёрдых бытовых отходов.

К слову, республиканская федерация парусного спорта РК с 2021 года базируется в Актау.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика