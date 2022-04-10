Уборку пляжа проводит федерация парусного спорта в Актау

Уборка территории пляжа. Фото предоставила федерация парусного спорта
Инициаторами так называемого субботника стала федерация парусного спорта РК в лице его президента Абиля Шомбылова совместно с председателем Мангистауской федерации Азатом Мангубаевым.
Вот уже второй день на территории парусной школы в Актау, а также прилегающему к нему пляжу порядка 40 человек проводят уборку.
За свои средства была нанята спецтехника - это колёсный экскаватор, погрузчик и два КАМАЗа.
Помимо уборки расчищается прибрежная зона от больших камней и булыжников.
Субботник планируется завершить в начале следующей недели, так как мусора слишком много.
Так, за два дня уже удалось вывезти на полигон около 60 тонн твёрдых бытовых отходов.
К слову, республиканская федерация парусного спорта РК с 2021 года базируется в Актау.
Вот уже второй день на территории парусной школы в Актау, а также прилегающему к нему пляжу порядка 40 человек проводят уборку.
За свои средства была нанята спецтехника - это колёсный экскаватор, погрузчик и два КАМАЗа.
Помимо уборки расчищается прибрежная зона от больших камней и булыжников.
Субботник планируется завершить в начале следующей недели, так как мусора слишком много.
Так, за два дня уже удалось вывезти на полигон около 60 тонн твёрдых бытовых отходов.
К слову, республиканская федерация парусного спорта РК с 2021 года базируется в Актау.
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