Воду продолжают откачивать в Жанаозене

По информации спасателей, в ночь на 7 мая в Жанаозене, Каракиянском и Мангистауском районах в результате выпадения обильных осадков произошел подъем уровня воды с последующим затоплением 27 улиц и 47 дворовых участков. Удалось откачать воду на 15 улицах, а также осушить 10 дворов.Уровень воды составлял 50 сантиметров.В настоящее время в Жанаозене работают 50 единиц спецтехники, четыре мотопомпы и более 73 человек. Уже откачано 9698 кубических метров воды.Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.Проводятся подворовые обходы и откачка воды на территориях.